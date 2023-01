Nouvelle tuile pour Eden Hazard: blessé à la cheville, il ne jouera pas dimanche contre Bilbao

Il ne s'agirait pas d'une blessure grave, car Ancelotti s'attend à ce que Hazard rejoigne le groupe la semaine prochaine, tout comme David Alaba, Aurélien Tchouaméni et Dani Carvajal. Le gardien de but Thibaut Courtois fait quant à lui bien partie de la sélection. Le Real Madrid s'est incliné à Villarreal lors de la dernière journée, et se trouve désormais à trois points de la tête occupée par le FC Barcelone, qui accueillera Getafe au Camp Nou dimanche.