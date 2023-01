Trossard a rejoint Arsenal: "Prêt à montrer aux fans ce dont je suis capable"

Il est vrai que cette signature s’est effectuée dans des conditions particulières. En désaccord avec Brighton, Trossard était déterminé à quitter le club dès cet hiver malgré le fait qu’une option de son contrat ait été levée pour le prolonger automatiquement jusqu’en 2024. Son agent a donc joué des coudes pour obtenir un bon de sortie. Mais il fallait une offre suffisante d’un candidat.

Chelsea s’est montré intéressé. Puis Tottenham est passé à l’offensive avec une offre à près de 15 millions d’euros. En coulisses, Arsenal surveillait toutefois le joueur depuis un long moment. Et la drague intensive des Spurs, le rival historique des Gunners, a finalement poussé le directeur sportif Edu à passer à l’action ce mercredi, avec une offre à 30 millions d’euros, bonus compris.

"Nous avons un plan et une stratégie clairs, et cela a été un excellent effort d’équipe pour amener Leandro au club, a réagi Edu. C’est un joueur qui nous donnera un haut niveau de qualité à l’avenir."

Après avoir passé la visite médicale et pris part à quelques séances photos, le Diable rouge s’est déjà entraîné avec le groupe. "C’est un grand club et je suis prêt à montrer aux fans ce dont je suis capable, a confié Trossard. Ce club a une grande histoire et c’est cela pour en partie que j’ai rejoint ce projet."

En réalité, le nouveau coéquipier d’Albert Sambi-Lokonga n’avait d’yeux que pour Arsenal, une fois l’intérêt devenu concret. En quelques heures, le deal était bouclé. "Ils m’ont dit qu’ils m’aimaient vraiment en tant que joueur, que je conviendrais vraiment au système et à la façon dont ils veulent jouer. Cela m’aide d’être polyvalent et de pouvoir jouer à différents postes.."

L’ancien Genkois devra malgré tout se battre pour se faire une place dans un groupe qui tourne à la perfection. Il sera notamment en concurrence avec le Brésilien Gabriel Martinelli qui a quasiment disputé l’intégralité des rencontres d’Arsenal cette saison.