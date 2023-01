Leandro Trossard veut se mettre au service d'Arsenal et "faire partie de l'histoire"

Officiel: Leandro Trossard quitte Brighton pour Arsenal, leader de Premier League

Interrogé sur le sujet, le joueur de 28 ans s'est étendu sur sa position favorite sur le terrain. "J'aime jouer derrière l'attaquant, ainsi que sur les ailes. Je suis confortable dans ces deux positions, mais si je devais en choisir une, ce serait derrière l'attaquant." Trossard espère pouvoir mettre ses caractéristiques au service des Gunners. "Je suis bon en un contre un et je reste calme dans la surface. Je peux conclure les opportunités et je peux aider l'équipe à gagner des matchs dans des situations difficiles, dans des espaces fermés."

L'international belge, qui rejoint notamment Albert Sambi Lokonga dans le Nord de Londres, a très bien commencé la saison en Premier League, où il a inscrit 7 buts en 16 matchs. "C'est ma meilleure saison depuis mon arrivée en Premier League. Je suis en très bonne forme."

Le Limbourgeois a également montré son ambition pour cette nouvelle étape de sa carrière. "Le club a une telle histoire. J'ai envie d'en faire partie et c'est pourquoi j'ai rejoint ce projet. Je vais travailler dur et essayer d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs. M'améliorer, aussi, et évoluer en tant que joueur", a-t-il conclu.