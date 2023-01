Les Belges à l'étranger: Galatasaray gagne 1-2 à Alanyaspor en Coupe avec un but et un assist de Mertens

Galatasaray a battu Alanyaspor 1-2 en huitièmes de finale de la Coupe de Turquie, mardi. Avant de sortir à la 73e, Dries Mertens a servi Victor Nelsson sur le premier but du "Gala" (16e) et a marqué le second d'une frappe enroulée (38e). Ivan Cavaleiro a réduit l'écart pour Alanyaspor (67e,1-2).