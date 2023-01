Diables rouges : une dizaine de CV pour le poste de sélectionneur, Vercauteren est une piste comme directeur technique

Si les noms circulent peu, il ressort que la task-force se laisse toutes les portes ouvertes – quitte à solliciter un candidat qui n’a pas postulé ? Il semble, aussi, que Thierry Henry n’a pas posé sa candidature, ni tenté sa chance via un agent, alors que deux joueurs au moins (Romelu Lukaku et Toby Alderweireld) avaient fait part de leur volonté de voir l’ancien adjoint de Roberto Martinez monter en grade.

Le processus peut paraître plus long qu’imaginé, et l’explication tient peut-être au fait que l’oiseau rare n’a pas encore été déniché par Bart Verhaeghe, Peter Bossaert, qui mène le dossier, Pierre Locht, Sven Jacques et Jelle Schelstraete.

La fédération ne cherche pas seulement un nouveau sélectionneur, mais aussi un nouveau directeur technique, vu que Roberto Martinez combinait les deux fonctions. Pour ce dernier poste, les patrons de l’Union belge ont une préférence pour un candidat belge.

Le nom de Michel Preud’homme (63 ans) a souvent été cité ces derniers temps, mais il faudra également tenir compte de la piste Frankie Vercauteren (66 ans). Actuellement, Vercauteren habite en Russie avec son épouse et sa fille, mais il est à la recherche d’une nouvelle fonction.

Il est sans emploi depuis son départ de l’Antwerp en mai 2021. Les offres qu’il a reçues comme entraîneur ne répondaient pas à ses exigences. Le rôle de DT ne serait pas entièrement nouveau pour Vercauteren, vu qu’il a été conseiller sportif à OHL en 2019.