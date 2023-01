Diables rouges - Claude Puel un des sérieux candidats pour remplacer Roberto Martinez

Parmi la grosse centaine de candidatures qui ont été envoyées à l’Union belge suite à l’offre d’emploi publiée sur le site de la Fédération, quelques noms ont filtré. Il s’agit du Français Hervé Renard et de l’Italien Andrea Pirlo, mais surtout aussi de Claude Puel. Le nom de Pirlo (43 ans) circule déjà depuis trois semaines dans les coulisses de la Fédération, mais son palmarès comme entraîneur ne fait pas rêver. Il a échoué comme entraîneur de la Juventus. Certes, il a gagné la Coppa Italia, mais il a terminé 4e en Serie A alors que la Juve avait remporté neuf titres consécutifs. Actuellement, il est 10e avec Karagümrük en Turquie. Renard (54 ans) est connu suite à son succès (2-1) face à l’Argentine avec l’Arabie saoudite à la Coupe du monde. Surtout son discours dans le vestiaire à la mi-temps avait fait forte impression. Après le Mondial, il a dit qu’il était prêt à coacher une grande nation du football, même s’il n’a pas le nom de Zidane. Mais le candidat avec le profil qui correspond le plus à ce que la Fédération cherche est Claude Puel (61 ans). Il n’est pas un inconnu en Belgique. En 2016, déjà, il était dans les cinq derniers candidats à la succession de Marc Wilmots. Finalement, l’Union belge avait invité trois autres candidats pour un entretien: Roberto Martinez, Rudi Garcia et Ralf Rangnick. Cette même année, Puel était aussi en pole pour succéder à Besnik Hasi à Anderlecht, mais il avait finalement refusé et René Weiler en avait profité. Il a coaché avec un certain succès plusieurs grands clubs en France (Monaco, Lille, Lyon, Nice et Saint-Étienne) et il a tenté sa chance en Premier League (Southampton et Leicester). C’est sous ses ordres qu’Eden Hazard a fait ses débuts à Lille, en novembre 2007, et il a travaillé avec Youri Tielemans à Leicester. Depuis le mois de décembre 2021, quand il a été limogé en tant que coach de Saint-Étienne, il est sans employeur.