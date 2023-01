De la Ligue des champions à la D4 espagnole: trois mois plus tard, Eden Hazard va rejouer avec le Real Madrid

Mais ce choix d’Ancelotti n’était pas une surprise compte tenu de la situation concurrentielle (Hazard n’a plus joué en Liga depuis le 11 septembre) et du calendrier qui prévoyait une rencontre de Coupe du Roi quatre jours plus tard pour faire souffler certains des titulaires. “Je ne vais pas donner de minutes à Benzema, Vini Jr., Kroos, Alaba et Mendy”, a d’ailleurs annoncé Carletto à la veille de ce match de coupe.

Thibaut Courtois, “qui a eu des petits soucis”, ne sera pas non plus de la partie. Contrairement à Eden Hazard “qui jouera ce match”, a prévenu l’entraîneur madrilène. Il fait d’ailleurs partie de quatre seuls attaquants convoqués pour cette rencontre, avec Rodrygo, Asensio et Alvaro, un jeune de l’équipe B. “Mais on va mettre la meilleure équipe possible pour gagner le match.”

En 2 heures, il gagne leur salaire mensuel

Sauf surprise, Hazard sera donc présent dans le onze qui débutera le 16e de finale de Coupe du Roi ce mardi soir (21h). Celui qui a prouvé à la Coupe du monde qu’il était encore capable de briller rejouera donc sous le maillot madrilène pour la première fois depuis le déplacement du 25 octobre à Leipzig. Et il pourrait être titularisé pour la première fois depuis le 11 octobre, aussi en Ligue des champions, face au Shaktar.

Près de trois mois après ces deux apparitions dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Brainois jouera dans un stade de 5 900 places et sur une pelouse à moitié abîmée. Celle de Cacereño, un pensionnaire de Segunda Federacion, l’équivalent de… la D4 espagnole. Cette équipe, qui a créé la surprise en éliminant Gérone au tour précédent, est construite uniquement avec des joueurs semi-professionnels qui gagnent entre 1 500 et 3 000 euros par mois. Soit la somme que touche Eden Hazard en moins de 2 heures… (il gagne environ 40 000 euros par jour).

Pour l’occasion, Hazard et ses coéquipiers voyageront aussi exceptionnellement comme une équipe semi-pro puisqu’ils feront le trajet de 300 kilomètres vers Caceres, au sud-est de Madrid, en bus. “J’aime beaucoup le bus et je suis ravi d’y aller comme ça. Je ne connais pas l’Espagne comme l’Italie et c’est le moment de profiter de ce merveilleux pays”, a ironisé Carlo Ancelotti.