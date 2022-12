Premier League: Onana cherche son rôle

Lorsqu’il a insisté pour transférer le jeune Belge l’été dernier, Frank Lampard s’imaginait pouvoir surtout l’utiliser en box-to-box, mais il a finalement eu besoin de temps avant de trouver le meilleur équilibre pour son entrejeu. "Il faut essayer de tirer le meilleur parti de lui lorsque nous sommes en possession du ballon", a confié l’entraîneur des Toffees au Liverpool Echo.

À ce moment-là, Amadou Onana venait de rentrer de la Coupe du monde où Roberto Martinez a choisi de l’utiliser aux côtés d’un vrai milieu défensif (Axel Witsel) pour lui permettre de se projeter plus facilement vers l’avant et de casser les lignes avec ses courses. C’est ce que Frank Lampard a tenté lors de plusieurs rencontres d’avant Mondial.

Très solide balle au pied et capable d’apporter le danger offensivement, Onana a ainsi plutôt évolué comme milieu box-to-box, avec la liberté de s’exprimer davantage. "Je suis capable de jouer dans les deux rôles, mais je suis là pour l’équipe, donc je jouerai là où le coach a besoin de moi", a répondu Onana au Liverpool Echo.

Cela n’a toutefois pas fonctionné comme le manager d’Everton l’imaginait. Dans les défaites contre Leicester City et Bournemouth, son positionnement plus haut a surtout déséquilibré le milieu des Toffees et laissé davantage d’espaces aux adversaires.

Lundi dernier contre Wolverhampton, Lampard a donc fait reculer le Diable rouge de 21 ans à l’arrière du trident, avec Iwobi à sa gauche et Gueye à sa droite. Et même si Everton a trébuché (1-2), le trio a semblé mieux équilibré. "Il a joué plus bas pour que le jeu soit devant lui et pour utiliser ses qualités dans cette zone plus défensive afin de déplacer le ballon, protéger les quatre défenseurs et aussi sauter depuis cette position vers l’avant, car il est très bon dans ce domaine", a expliqué Lampard.

Même s’il risque d’encore devoir s’adapter selon l’adversaire du jour, le manager des Toffees pense avoir enfin trouvé le poste le plus adéquat pour Onana dans son 4-3-3. "Il y a eu des moments où j’ai voulu essayer de le faire monter plus haut, mais cela me semblait être une meilleure option de l’utiliser plus bas."

Face à Manchester City, l’ancien Lillois devra donc directement se charger de défendre sur Kevin De Bruyne dans un duel très prometteur qui lui permettra de tester cette configuration.