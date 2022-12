Eden Hazard est "meilleur qu'avant le Mondial", selon Carlo Ancelotti

Le calendrier du Real Madrid sera en effet bien rempli, avec outre le championnat, la Coupe du Roi et les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Liverpool les 21 février et 15 mars, deux autres compétitions à jouer en février, la Supercoupe d'Espagne et le Mondial des clubs.

Ancelotti a également souligné que son équipe a encaissé trop de buts depuis le début de la saison. "Ce n'est pas un problème de Thibaut Courtois, c'est un problème de tous. Nous devons régler les aspects défensifs. Nous avons marqué beaucoup de buts, mais avons moins bien défendu que l'année dernière. Lors de la deuxième partie de saison, nous devrons mieux défendre."

Jeudi, Ancelotti a salué le retour à l'entraînement des Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, finalistes du Mondial, et du Croate Luka Modric, troisième. L'entraînement italien a également confirmé qu'il "récupère Karim Benzema". Le Ballon d'Or a manqué la Coupe du monde en raison d'une blessure à la cuisse. "Il se sent très bien et très heureux de revenir. Il va montrer toutes ses qualités, car c'est ce qu'il a fait à l'entraînement ces derniers jours."

Le Real est deuxième de la Liga avec deux points de retard sur le FC Barcelone.