Michy Batshuayi, encore buteur en Turquie, en route vers une saison record (vidéo)

”Il fallait montrer une réaction forte après les deux dernières défaites en championnat. Nous y sommes parvenus en jouant un match solide à la fois défensivement et tactiquement. Nous voulons continuer comme ça”, a réagi Michy Batshuayi, dont le remplaçant Serdar Dursan (monté à la 75e) a aussi marqué, tout comme Joshua King qui revient de blessure. “C’est bénéfique pour l’équipe. Je suis content pour les deux. Ces buts sont très importants pour l’équipe. J’espère que nous pourrons continuer comme ça ensemble.”

Ferdi 🤝 Rossi 🤝 Batshuayi pic.twitter.com/LS1o2rnPxh — FF TV (@FFTVofficial) December 27, 2022

Même en l’absence de l’international équatorien Enner Valencia (genou), premier buteur du Mondial au Qatar dans le match d’ouverture, le Fener possède de nombreuses armes offensives, avec King et Dursan notamment. Le coach Jorge Jesus parvient toutefois à satisfaire ses attaquants grâce à son 4-4-2 qui permet à Batshuayi d’être titulaire dans la plupart des matchs, ou d’entrer en deuxième période.

Hormis une rencontre manquée à cause d’une suspension pour excès de cartons jaunes, Batsman a ainsi participé à 100 % des rencontres de son équipe. Que ce soit en championnat, en Coupe de Turquie ou en Europa League. Et il le rend bien à son entraîneur, puisqu’il a déjà franchi la barre des dix buts (11) en l’espace de 16 apparitions.

Cette saison, Michy Batshuayi tourne ainsi avec une moyenne d’un but toutes les 74 minutes (11 en 818 minutes), ce qui permet aisément de croire qu’il dépassera facilement les 20 réalisations à la fin de l’exercice. Le Diable rouge n’a atteint ce total qu’à trois reprises durant sa carrière : avec le Standard en 2013-2014 (23 buts), à Marseille en 2015-2016 (23) et en 2017-2018 avec Chelsea et Dortmund (21).

Sa moyenne était toutefois beaucoup plus basse que celle de cette saison. Ses 23 buts marqués pour le Standard l’ont par exemple été 3.764 minutes (1 but toutes les 164 min) et les 21 pour Chelsea et le BVB ont été inscrits en 2.323 minutes (1 but toutes les 111 minutes). En conservant ce même rythme de croisière, l’attaquant de 29 ans terminera donc assurément la saison avec son record en carrière. Et le Fener pourrait bien finir champion…