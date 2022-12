Cette année, trois Belges joueront pour la première fois le lendemain de Noël : Amadou Onana (Everton), Wout Faes (Leicester City) et Orel Mangala (Nottingham Forest). Et à l’instar de leurs autres compatriotes engagés (Tielemans, Castagne, Trossard, Dendoncker, Sambi-Lokonga, Lavia et De Bruyne, qui joue mercredi), ils espèrent évidemment prolonger la magie de Noël sur le terrain. Comme d’autres Belges l’ont fait avant eux.

Roussel, le premier décisif

Pionniers belges en Premier League, Philippe Albert (1994-1999) puis Marc Degryse (1995-1996) et Regis Genaux (1996-1997) n’ont jamais été décisifs au lendemain de Noël. Pas plus que Gilles De Bilde (1999-2001). Il faut tout de même remonter à l’hiver 1999 pour trouver la trace du premier Belge à l’avoir été. En délivrant des passes décisives à Gary MacAllister puis Robbie Keane, Cédric Roussel avait battu l’ogre Arsenal (3-2)... les deux uniques assists du Montois pour Coventry City.

Kompany et Hazard, les premiers buteurs

Il y a ensuite eu un trou de plusieurs longues années sans voir de Belge briller un jour de Boxing Day. Jusqu’en 2013. Le lendemain de Noël, Vincent Kompany s’était illustré dans le choc face à Liverpool (2-1) en plantant une tête décisive sur un coup de coin. Le même jour, il était imité par Eden Hazard.

Hazard, le meilleur

S’il y en a bien un qui digéreait facilement ses repas de Noël lorsqu’il était à Londres, c’est le Brainois. L’ancien joueur de Chelsea a marqué à quatre reprises dans ses matchs du 26 décembre. Il y a notamment eu un splendide solo depuis l’aile gauche pour battre Sanwsea City en 2013 (1-0), et surtout son doublé à Watford en 2018 (un face-à-face en dribblant le gardien et un penalty) qui lui a permis de franchir le cap des 100 buts pour les Blues. Ce fut son dernier Boxing Day avant de partir à Madrid.

La masterclass de KDB

En 2015, le Père Noël de Manchester City se nommait Kevin De Bruyne. Sur le même match, il a déposé deux cadeaux sur les têtes de Sterling puis Bony avant de parachever lui-même la victoire contre Sunderland (4-1). Deux assists et un but : il est le Belge qui a été le plus décisif dans un seul match de Boxing Day.

La merveille de Defour

Deux ans plus tard, le distributeur de cadeaux se nommait Steven Defour. Face à Manchester United et Romelu Lukaku, l’ancien du Standard et de Genk a permis à Burnley de faire le break sur un somptueux coup-franc à 25 mètres envoyé dans la lucarne de De Gea. Les Red Devils étaient toutefois parvenus à revenir en deuxième période (2-2).

2021, un très bon millésime

Le Boxing Day de la saison dernière fut également l’un des plus beaux pour les Belges. Pendant que Leandro Trossard a réussi un geste fantastique (une reprise lobée en un temps) pour tromper le gardien de Brentford, Romelu Lukaku a marqué de la tête et provoqué un penalty pour Chelsea à Aston Villa. De son côté, Kevin De Bruyne a inscrit le premier but du festival face à Leicester City (6-3).

Leicester City en victime

Le Boxing Day réussit rarement aux Foxes. Surtout face à des Belges. Outre le carton de Manchester City subi l’an dernier, on se souvient de la reprise de Benteke avec Liverpool en 2015 et surtout des buts de Lukaku et Mirallas pour Everton en 2016. Heureusement pour Tielemans, Castagne, Faes et Praet, aucun Belge n’évolue à Newcastle… À eux d’en profiter pour relancer leur club, à la traîne en championnat.