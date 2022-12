Amadou Onana s’est confié avant son premier Boxing Day : “La prochaine génération des Diables pourrait être encore meilleure”

”Malgré le fait que nous soyons rentrés assez tôt, ce fut une expérience formidable”, a confié le médian de 21 ans dans un entretien avec SkySport. “C’est la plus grande scène sur terre et le plus haut niveau. Goûter à cela était incroyable. Quand je regarde où j’étais il y a quatre ans et maintenant où je suis, je peux être heureux de ce que j’ai accompli. Mais je sens qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver là où je veux être.”

Fer de lance de la nouvelle génération en tant que capitaine des Diablotins, l’ancien joueur d’Hambourg et de Lille se veut logiquement très ambitieux. “J’espère que je pourrai avoir un impact encore plus grand pour lors de la prochaine Coupe du monde. Nous avons un tas de figures de proue et de grands joueurs, mais je veux aussi le devenir. Je veux être un joueur décisif pour mon pays.”

L’avenir ne se fera plus avec Eden Hazard, jeune retraité des Diables. Il s’écrira avec encore quelques anciens qui laisseront doucement les clefs aux Tielemans, Doku, Saelemaekers, Debast, Theate, Faes, De Ketelaere, Openda, Lavia ou Vranckx. “Nous avons encore une équipe avec de grands joueurs qui ont joué au plus haut niveau pendant des années. Mais la prochaine génération pourrait être encore meilleure que la précédente. Je sais que c’est difficile de faire mieux mais je ne suis pas inquiet pour l’avenir de la Belgique. Nous avons tellement de joueurs talentueux qui sont déjà là et aussi ceux qui émergent.”

"Je suis à peu près sûr que nous allons renverser la vapeur."

Il est vrai que l’avenir ne peut pas être sombre si d’autres jeunes continuent de percer, à l’image de ce qu’a fait Onana avec son ascension fulgurante. En l’espace de deux saisons, il est passé de la D2 allemande à chouchou des fans d’un club de Premier League. “J’aime la relation que j’ai avec eux. Ils m’ont montré soutien massif depuis que je suis ici”, poursuit le joueur arrivé pour 35 millions d’euros depuis Lille à Everton l’été dernier. “Pendant toute la Coupe du monde, j’ai reçu des tonnes de messages me souhaitant bonne chance. C’est incroyable de faire partie de ce club et d’avoir ces fans incroyables.”

Mais pour encore davantage entrer dans leur coeur, Onana sait qu’il devra se montrer encore plus efficace sur le terrain. Son énergie débordante a parfois eu tendance à se transformer en déchets, et ses percées ont manqué d’une bonne finition. Il n’a d’ailleurs marqué aucun but en quinze apparitions, malgré qu’il ait tenté 15 tirs, soit le troisième plus haut total de l’équipe.

”Mais je sens que ma finition s’améliore. C’est un domaine sur lequel je travaille. Et je suis confiant parce que le travail acharné porte toujours ses fruits, c’est l’objet de toute ma carrière”, se motive celui qui disputera son premier Boxing Day ce lundi contre Wolverhampton. “Les derniers résultats n’étaient pas excellents (NdlR : Everton est 17e, à 1 point de la zone rouge), donc j’ai hâte d’essayer de changer les choses et de faire mieux qu’auparavant. Je crois en cette équipe, aux capacités que nous avons et je suis à peu près sûr que nous allons renverser la vapeur.”