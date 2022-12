L'Union belge veut garder Thomas Vermaelen dans le staff des Diables ; Thierry Henry est toujours sous contrat

Thomas Vermaelen (37 ans) est le seul membre du staff avec un contrat à durée indéterminée. En principe, l’Union belge veut donc le garder, mais tout dépendra du nouvel entraîneur et d’éventuelles autres offres que Vermaelen pourrait recevoir. Ce ne serait pas étonnant que Roberto Martinez essaie de le convaincre de l’accompagner vers sa nouvelle destination. Vermaelen a laissé une excellente impression en tant qu’adjoint.

Henry: « Un jour, retrouver un club »

Et puis, il y a le cas Thierry Henry. Cité comme un des candidats à la succession de Martinez, Henry a révélé dans une interview à Amazon Prime Video Sport, qui détient les droits du football français et pour qui Henry est consultant, qu’il n’est pas encore libre sur le marché. "Mon avenir comme entraîneur ? Je me dois de rester modeste à ce sujet parce que je suis toujours sous contrat avec la Belgique. Mais si on parle du futur : un jour, espérons-le, je veux retrouver un club avec un bon projet."

Sans doute qu’Henry a un contrat d’indépendant avec l’Union belge. Sans Martinez, ce sera compliqué de le garder à bord du staff des Diables en tant qu’adjoint.