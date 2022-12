"Il est sur la bonne voie": buteur, le retour de Romelu Lukaku est en marche (vidéo)

Ensuite, et surtout, c'était le retour de Romelu Lukaku en tant que titulaire. Une première depuis le 26 août et une défaite contre la Lazio. Et le Diable avait des fourmis dans les jambes.

Un poteau et un but

Le résultat importait très peu pour Romelu Lukaku et l'Inter. Cette joute amicale avait surtout un objectif : voir combien de temps l'attaquant pouvait tenir sur la pelouse. De ce côté-là, il a rassuré tout le monde. Titulaire, il est resté 88 minutes sur le terrain sans aucune gêne apparente. Initialement, Lukaku devait jouer 45 minutes ou une heure ce jeudi et grandir au fil du temps. Simone Inzaghi et le joueur sont donc confiants : on ne dispute pas autant de minutes si la peur d'une rechute est présente.

Autre bonne nouvelle: le colosse s'est également amusé avec Edin Dzeko sur le front de l'attaque. Depuis le début de la saison, les deux pivots ont souvent été opposés. De par leur profil similaire, certains suiveurs estiment qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble. Lors de cette rencontre, ils ont prouvé le contraire. D'autant plus qu'ils pourraient être associés avec le retour tardif prévu d'ici à dix jours de Lautaro Martinez après son sacre mondial avec l'Albiceleste.

Confiance retrouvée

Après une Coupe du monde stressante, usante et frustrante, l'idée était de s'insuffler un nouvel état d'esprit pour le Diable rouge. Là aussi, le test face à la Regina est une réussite. En première mi-temps, il a d'abord touché le poteau de la tête. Ce qui ne l'a pas découragé pour autant. En fin de rencontre, il a retrouvé ses sensations de buteur en se tournant rapidement pour conclure une action du gauche. Une bouffée d'air frais même s'il ne s'agit que d'une joute amicale. Bien sûr, le Qatar laissera une trace indélébile dans le cœur du meilleur buteur belge de l'histoire. Mais le numéro 90 a tourné le bouton et semble être passé à autre chose.

Inzaghi peut donc avoir le sourire : Big Rom' sera prêt pour le grand test face à Naples le 4 janvier et il compte une nouvelle arme dans ses rangs pour cette rencontre cruciale. Avant cette échéance, il restera un peu moins que quinze jours d'entraînement et un dernier amical contre Sassuolo le 29 décembre pour peaufiner les derniers détails.

De son côté, Lukaku poursuit un double objectif: il veut se racheter après une première partie cauchemardesque et convaincre ses dirigeants de conclure un nouveau prêt avec Chelsea. Lors de la saison du Scudetto, la pointe avait marqué 13 goals en Serie A entre janvier et mai. C'est de cet attaquant-là que l'entraîneur aura besoin pour avoir une chance de résorber le retard de onze points qui les sépare avec le leader de la Serie A.