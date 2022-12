Hazard, Lukaku, l'ambiance... Erwin Lemmens se confie sur les Diables au Qatar: "On a ouvert une enquête pour savoir qui a parlé à L’Équipe"

« Ni mauvaise ambiance ni altercation ! »

Le clash entre De Bruyne et Alderweireld sur le terrain contre le Canada. La phrase d’Eden par rapport à la défense trop lente, la phrase de De Bruyne par rapport à l’âge de l’équipe et surtout l’altercation (imaginaire ?) entre Vertonghen et le duo Eden Hazard – KDB font penser que l’atmosphère au sein de l’équipe était malsaine.

Lemmens: "Je jure sur la tête de mes enfants que rien ne s’est passé après ce match contre le Maroc. Oui, notre grand (Thibaut Courtois) a mis son poing dans la vitre de la cabine du 4e arbitre. Oui, il râlait en rentrant au vestiaire, mais c’est normal. Oui, tout le monde était déçu. Celui qui n’est pas déçu dans des moments pareils doit arrêter le football. Mais une altercation entre les deux plus braves du vestiaire ? C’est impossible de fâcher Eden hors du terrain. Dès que le match est fini, il redevient un père de famille. Et De Bruyne ? Il vit dans son monde à lui. C’est un gagnant qui suit sa propre ligne de conduite. Oui, il gesticule quand on joue trop avec des longs ballons, vu que City joue toujours à ras du sol. Oui, il est parfois frustré et c’est normal. Mais il a toujours été comme ça ! Je me souviens d’une scène quand il jouait en équipe espoirs de Genk. Vercauteren lui avait crié dessus. Tout rouge de rage, il avait pris le ballon et l’avait shooté en direction du banc."

« Thibaut a raison: si on trouve le coupable, il ne sera plus Diable »

La question est de savoir pourquoi une fausse info a fuité dans L’Équipe. Et surtout : qui est le coupable ? Lemmens: "C’est une question que tout le monde se pose. Y compris Martinez. On a ouvert une enquête en interne pour savoir qui a parlé à L’Équipe. Roberto a aussi demandé qu’on fasse cette enquête. Et comme Thibaut l’a dit à sa conférence de presse : si on trouve le coupable, il ne mettra plus un pied en équipe nationale. Pourquoi avoir créé un tel émoi ? Je ne peux pointer personne du doigt, parce que je ne sais pas d’où ça vient. Le résultat de cette fausse information était du négativisme dans les médias. Et cela a pesé sur les joueurs. Ils se sont sentis malheureux de jouer pour la Belgique. Nous ne nous vendons pas assez dans les médias. Quand je nous compare aux Néerlandais… Regardez comme Van Gaal a fait sa pub. Il a déjà postulé pour le job de coach des Diables. Mais nous… Je prends Marc Degryse comme exemple. Sois réaliste ! Bien sûr que cette génération a gagné un prix. La troisième place à la Coupe du monde, ce n’est pas un trophée ? Tout le monde veut être premier, mais ce n’est pas si simple que ça. Le Brésil attend depuis 2002 ! Et cette fois, nous avons eu la malchance d’avoir plusieurs joueurs clés qui n’étaient pas au meilleur de leur forme au début du tournoi."

« Theate voulait parler, Eden et Jan ont pris leurs responsabilités dans le ‘cercle de confiance’»

Le changement de programme au lendemain du match contre le Maroc n’a fait que nourrir la polémique. Initialement, Arthur Theate et Yannick Carrasco étaient désignés. Puis Vertonghen et Hazard allaient venir s’expliquer. Finalement, Courtois a remplacé Vertonghen. "De temps en temps, les joueurs et les entraîneurs se réunissaient dans ce qu’on appelait le ‘circle of trust’, le cercle de confiance. C’est là, par exemple, que le capitaine est désigné ou que chacun peut dire ce qu’il a sur l’estomac. Nous avons organisé une telle réunion après le Maroc, mais ce n’est pas l’article de L’Équipe qui a provoqué cette réunion. C’est là que Carrasco a dit qu’il recevrait des questions à la conférence de presse par rapport à un sujet qui ne le concernait pas. Theate, lui, était d’accord de parler aux médias. Mais les capitaines Hazard et Vertonghen ont pris leurs responsabilités. Chapeau de leur part. Finalement, Vertonghen était empêché. J’ignore pourquoi, mais il avait vraiment une obligation. Thibaut, un autre leader du groupe, a proposé de prendre sa place. Je comprends que tout le monde ait cherché la raison de ce changement de programme, mais l’explication est logique."

« 80 % des joueurs respectaient encore Martinez »

Et que faut-il penser du lien entre Martinez et ses joueurs ? Est-ce que l’amour mutuel avait disparu ? Lemmens: "Pas du tout ! Il y a toujours des mécontents, mais disons que 80 % du groupe avaient encore un énorme respect pour lui. Toute la fédération l’aimait encore. Vous auriez dû voir les scènes à sa fête d’adieu, mercredi passé à Tubize. Les 180 collaborateurs de l’Union belge étaient très touchés de devoir se séparer de lui. Il a établi une structure, il rendait tout le monde important et il était très chaleureux. Un exemple : c’était devenu une habitude qu’il demande de mettre de la musique dès qu’il montait dans le car des joueurs. Sa musique préférée ? Des tubes des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Et il chantait. Mercredi passé, il a aussi dansé. Il était triste, mais soulagé à la fois. Oui, Jan Vertonghen était le seul joueur à être présent à cette fête à Tubize. Les médias ont sous-entendu que cela démontre que le courant ne passait plus entre lui et son groupe. C’est n’importe quoi ! Tous les autres joueurs étaient repartis à l’étranger, soit en stage, soit en club !"

« Avant la Croatie, Thierry Henry a donné un indice »

L’annonce du départ de Martinez après le match contre la Croatie a surpris certains joueurs, mais d’autres ne tombaient pas des nues. Lemmens: "Lors de l’une ou l’autre réunion, Martinez a donné un premier indice. Mais moi, je n’y avais pas fait attention. Pendant la promenade avant le match contre la Croatie, Thierry Henry a pris la parole devant les joueurs. Il a donné un second indice en disant : ‘Vous devez rendre quelque chose au coach après tout ce qu’il a fait pour vous. Il travaille jour et nuit – il faut savoir qu’il revoit chaque match à treize reprises. Ce sera un match très dur pour lui.’ Puis, après le match contre la Croatie, Roberto a annoncé son départ. Moi, j’étais si déçu par l’élimination que je n’ai pas fait attention à ce qu’il a dit. Je ne l’ai appris que dans le car. C’était un choc. Le lendemain, on a pleuré dans les bras l’un de l’autre. Surtout quand je lui ai fait lire un message de remerciement de ma fille de 12 ans. Selon moi, il a pris sa décision après le Maroc. Il a senti qu’il ne parvenait plus à sortir le maximum du groupe. S’il avait décidé avant le Mondial, son entourage – dont moi – l’aurait déjà su."

Quid de son successeur ? Est-ce que Thierry Henry serait un bon choix ? "Selon moi, oui. Avec Thomas Vermaelen et Anthony Barry comme adjoints. Mais je crois qu’il ne voudra pas, par respect pour Martinez. Sauf si Roberto lui donne le feu vert."

« Les paramètres de sprint de Lukaku et Doku étaient insuffisants »

La critique principale à l’adresse de Martinez était de ne pas avoir donné assez de temps de jeu à Lukaku et à Doku. Lemmens : "Tout a été fait pour retaper Lukaku. Et Romelu a travaillé comme un fou. Mais il fallait tenir compte de ses paramètres de sprint aux entraînements. Jusqu’au match contre la Croatie, sa vitesse maximale n’était pas suffisante et cela signifiait qu’il pouvait s’arracher une nouvelle fois les ischios. Là, on l’aurait perdu pour le reste du tournoi. On ne peut pas taper au hasard dans une grosse compétition comme celle-ci. La même chose était vraie pour Doku. Il venait de loin. Il a été préparé petit à petit, mais il fallait qu’il soit à 100 % pour un match d’une telle intensité. La gestion de match de Martinez contre la Croatie était parfaite. Romelu ne pouvait jouer que 45 minutes. S’il avait commencé le match, on aurait dû le sortir à la mi-temps. Un Lukaku avec du rythme de match aurait marqué deux buts. Et là, avec Lukaku et Doku, on aurait décollé comme un avion de chasse à partir des huitièmes, d’autant plus qu’on récupérait Onana."

« 3 matchs en 9 jours, c’était trop pour Eden »

Autre décision à première vue bizarre de Martinez : celle de mettre Eden Hazard sur le banc contre la Croatie, alors qu’il avait été le joueur offensif le moins décevant des deux premiers matchs. Lemmens : "Là aussi, l’explication était logique. Non, il n’était pas blessé. Mais vu son manque de temps de jeu au Real, trois matchs en neuf jours, cela aurait été trop. L’idéal aurait été de le mettre au repos après un 6 sur 6 comme en Russie et de le relancer en huitièmes. Nous n’avons vraiment pas eu de chance. Nos meilleurs joueurs avaient trop de pépins avant le début du tournoi. À l’Euro, la situation était un peu différente. Là, le Portugal a éliminé Kevin en lui détruisant la cheville. Il a accepté de jouer avec des infiltrations contre l’Italie, mais combien de temps n’a-t-il pas pu jouer avec City par après ?"