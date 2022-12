Kevin De Bruyne veut soigner sa gueule de bois face à Liverpool : “Ce fut évidemment une campagne de Coupe du monde décevante”

Pour ne rien arranger à son image déjà écornée, une interview pour un quotidien britannique réalisée quelques semaines avant le tournoi mais publiée la veille du match Belgique – Maroc a encore davantage alimenté la polémique. “Gagner le Mondial ? Aucune chance, nous sommes trop vieux”, a-t-il répondu au Guardian, en ajoutant : “Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons perdu quelques joueurs clés. Nous avons quelques bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau de ceux de 2018.”

Même s’il faut prendre un certain recul sur cet entretien et sur les mots utilisés par KDB, le message envoyé au reste du groupe des Diables n’était évidemment pas idéal en pleine compétition. Et plutôt que de réagir sur le terrain en élevant son niveau, le troisième classé du dernier Ballon d’or a sombré avec l’ensemble du collectif belge, à la grande surprise des fans de Manchester City qui n’ont pas reconnu celui qu'ils ont récemment élu joueur de l'année 2022.

Un but et un assist en amical

Tous les regards étaient donc tournés vers De Bruyne et son faciès lors de son retour à l’entraînement de City il y a une dizaine de jours. Le match amical disputé samedi contre Gérone (2-0) a toutefois eu le don de rassurer tout le monde. Il a inscrit le premier but puis donné l’assist du deuxième pour Erling Haaland. Un air de déjà-vu de la première partie de saison qui montre que la page du Mondial raté semble déjà tournée.

”Il va bien, autant dans les vestiaires qu’avec tout le monde. Je ne pense pas qu’il se laisse affecter par ce qui s’est passé, vous avez pu voir qu’il a très bien joué samedi. Il a été heureux et a souri, comme d’habitude”, a confié le jeune arrière droit Rico Lewis qui assure que De Bruyne, mais aussi Ilkay Gündogan, également éliminé en phase de poule avec l’Allemagne, vont très bien mentalement. KDB a d'ailleurs profité de son temps libre pour rendre visite à des jeunes, déguisé en Père Noël.

”Ils n’ont pas vraiment parlé de la Coupe du monde”, a ajouté Lewis. “Une fois que c’est passé, c’est passé. C’est difficile, c’est une nouvelle chose pour eux, donc nous verrons juste quand tout le monde reviendra (NdlR : certains joueurs présents au Mondial ne sont pas encore revenus) comment cela les affecte et comment cela affecte également le reste des équipes de Premier League.”

"Je suis de retour avec City et je veux poursuivre la solide première moitié de la saison"

À la veille du choc importantissime face à Liverpool en Coupe de la ligue, le joueur a donc lui-même tenu à prendre la parole pour rassurer définitivement tout le monde. “Ce fut évidemment une campagne de Coupe du monde décevante pour nous”, a déclaré KDB au Daily Mail. “Nous avons eu des tournois majeurs réussis les années précédentes et malheureusement ce n’était pas l’un d’entre eux. Maintenant, je suis de retour avec City et mon objectif est de poursuivre la solide première moitié de la saison pour nous donner le plus de chance possible de gagner des trophées à la fin de la saison.”

Perdre contre les Reds ce jeudi soir réduirait déjà l’une de ces opportunités de titre. Mais City ne peut pas encore compter sur l’ensemble de ses joueurs. Rodri, Nathan Aké ou Manuel Akanji n’ont par exemple repris les entraînements qu’en début de semaine, alors que Julian Alvarez est toujours en Argentine où il savoure son titre mondial.

”Quand j’ai repris l’entraînement la semaine dernière, il y avait peu de joueurs seniors, c’est donc une situation étrange. Mais nous allons évidemment essayer de gagner le match contre une équipe coriace”, se motive le joueur de 31 ans qui doit gérer pour la première fois une telle interruption au milieu de la saison. “C’est différent, mais nous devons juste essayer d’être prêts. C’est un autre type de défi physiquement et mentalement, mais je suis sûr que nous serons prêts pour la seconde moitié de la saison. Nous ferons tout ce que nous pouvons essayer de retrouver le rythme pour nous assurer de réaliser de bonnes performances.”