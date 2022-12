Cagliari, Miami ou… le Beerschot : qui osera relancer Radja le revanchard ?

Et pourtant, si Nainggolan a quitté la Serie A pour l’Antwerp, c’était grâce à Gheysens. L’homme d’affaires extravagant était le seul à vouloir faire des folies pour rapatrier le Ninja après seize ans passés en Italie. Mais en échange, il voulait des miracles. Radja n’a pas pu les lui offrir et s’est retrouvé sur le banc après six matchs de championnat, cette saison.

Ses dérapages extra-sportifs, eux, n’ont pas arrangé les choses. Les incidents se sont succédé. Il y a eu son procès-verbal pour excès de vitesse et pour avoir roulé en état d’ébriété. Sa vidéo où il se moque du toit du stade de Gheysens, arraché par une tempête. Sa nouvelle amende salée pour avoir roulé sans permis de conduire. Son coaching – gênant pour le T1 Van Bommel – en tant que réserviste lors du match au Standard. Et surtout la scène où il tire sur sa cigarette électronique avant ce même match au Standard.

Radja estime qu'il a payé pour ses dérapages et qu'il méritait une nouvelle chance.

Même avant ce match à Sclessin, Gheysens avait clôturé le chapitre Nainggolan. C’est surtout son épouse qui en avait marre que son mari paie royalement une star qui ne fait que salir l’image du club. Même si les deux parties ont trouvé un accord, Nainggolan et la famille Gheysens n’iront jamais ensemble en vacances. Radja estime qu’il a payé pour ses erreurs – il s’est comporté de façon professionnelle en U23 – et qu’il méritait une nouvelle chance.

Et maintenant ? Radja n’a qu’une envie : montrer au clan Gheysens qu’il a encore le niveau. Ses dix-sept ans en Italie pourraient l’aider à retrouver un club en Serie A. Cagliari – 14e au classement – reste son grand amour, il y a déjà joué à deux reprises. Mais un nouveau flirt – avant l’Antwerp – avait échoué.

Nainggolan, ici contre le Milan AC, a déjà joué deux fois à Cagliari. ©BELGA Nieuwsbrief

Radja a toujours rêvé d’une fin de carrière en MLS. L’Inter Miami, club de David Beckham, est une option. Miami a un autre ex-Belgicain dans son noyau : Alejandro Pozuelo (ex-Genk). Le nouvel entraîneur de Miami devrait être Phil Neville, qui doit savoir que Chelsea était prêt à faire des folies pour transférer Nainggolan de l’AS Rome en 2016.

Radja Nainggolan se lâche au Qatar: "Martinez aurait dû me dire qu'il ne m'aimait pas"

Et puis, il y a des destinations encore plus exotiques. Quand La DH a interviewé Nainggolan lors de sa visite au Qatar, il n’était pas contre l’idée de poursuivre sa carrière dans le désert. En Belgique, aucun club ne semble intéressé par Nainggolan, qui ne voudra pas jouer gratuitement. À moins que ce ne soit pour son tout premier club, le Beerschot. Ne fût-ce que pour prendre sa revanche sur Gheysens. Mais on est encore loin du compte. Une solution ne sera pas pour les prochains jours. Et Radja a été prié de ne pas se lâcher dans les médias.