Toby, peut-on être direct et vous demander si vous avez décidé de votre avenir chez les Diables ?

Au début j’étais déçu de l’élimination. J’ai réfléchi en famille. Décider d’arrêter aurait été difficile tant j’aime ce que je fais. J’ai fait l’analyse de ma Coupe du monde et je peux être content du niveau que j’ai affiché. Je suis fier de défendre de mon pays, je suis en forme physiquement. Je continue ma carrière avec les Diables. Je pense pouvoir aller à l’Euro 2024 et jouer au même niveau qu’à la Coupe du monde. Je me mets à la disposition du futur coach. On verra quels sont ses plans et sa vision.

Vous étiez très mal après l’élimination…

On a beaucoup parlé de mon âge, du fait que j’étais lent. Être critiqué après un moins bon match ne me dérange pas mais certaines critiques n’étaient pas justes. Je l’ai d’abord utilisé comme motivation mais cela faisait parfois mal. Je pense pouvoir aussi parler au nom de Jan (Vertonghen) et dire qu’il a, malgré des critiques similaires, fait une bonne Coupe du monde. Nous avons prouvé que l’âge n’était qu’un chiffre.

Arrêter était une option ?

J’ai deux enfants, je suis souvent parti et j’ai moins de vacances. Mon fils ne comprend pas encore mais ma fille, oui. Ma femme doit tout faire seule durant plusieurs semaines…

Que vous a-t-elle dit durant votre réflexion ?

Elle m’a toujours soutenu. Elle ne voulait pas intervenir. Je devais décider ce qui me semblait être le mieux. Je ne lui ai pas demandé sa permission mais le fait qu’elle soit à mes côtés dans ce choix m’a aidé.

Comment analysez-vous la prestation collective de la Belgique ?

La déception sera grande jusqu’à ce que la Coupe du monde soit terminée. Je ne regarde presque pas le tournoi. Cela me fait trop mal. La prochaine Coupe du monde est dans quatre ans et je n’y serai peut-être pas ; cela ne fait qu’augmenter la déception.

« S’il y avait un ras-le-bol dans le groupe, beaucoup auraient arrêté »

La Coupe du monde a mis aussi en avant certaines tensions dans l’équipe…

Il y a toujours des moments plus compliqués comme les mots que j’ai eus avec Kevin De Bruyne (face au Canada) mais on a exagéré les choses. Nous sommes deux adultes sous la pression du moment et cela engendre parfois ce genre de réaction. On n’a quand même pas mal joué contre la Croatie, non ? Cela montre quand même une certaine réponse collective. Je pense que le fait qu’on n’ait pas six ou sept joueurs qui ont déclaré arrêter en dit long sur l’ambiance. S’il y avait eu un vrai ras-le-bol, beaucoup auraient arrêté.

Avez-vous encore eu des contacts avec Roberto Martinez après son départ ?

Je l’ai remercié pour les belles années. Je suis le joueur qu’il a le plus utilisé. Il a beaucoup aidé la Belgique. Il a réorganisé notre football, l’a professionnalisé. Ne sous-estimons pas son apport. Sur le long terme, on se rendra compte de ce qu’il a signifié pour nous.

Votre coach Mark van Bommel est-il le genre d’entraîneur pour les Diables ?

Oui. Il est bon tactiquement et humainement et se souvient encore de ce que c’était d’être joueur. Je ne peux qu’être positif à son égard. Pour les Diables, nous avons besoin d’un coach avec des qualités tactiques mais surtout humaines car il a peu de temps à chaque rassemblement pour tirer le maximum de l’équipe. Mais je préfère voir van Bommel rester à l’Antwerp.

Eden Hazard a décidé de s’arrêter. Comprenez-vous sa décision ?

Je la respecte. Chacun sa situation, chacun ses soucis dans la vie. Eden n’a pas eu de chance avec les blessures et peut-être veut-il se concentrer sur ses prestations en club. Il a posé un choix fort. Moi, j’avais trop envie de continuer.