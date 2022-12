”Personne au Real Madrid ne croit en lui” : la presse espagnole enfonce le clou pour Eden Hazard

La Coupe du monde arrive petit à petit à son terme et les clubs ont repris le chemin des entraînements afin de préparer au mieux la deuxième partie de saison. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti avait fixé la reprise au 1er décembre en comité (très) réduit. Seulement neuf joueurs étaient présents, les autres étant toujours en lice à la Coupe du monde. Parmi ces joueurs, quasiment que des seconds couteaux : il y avait bien Kroos, Mendy et Lucas Vazquez mais aussi Odriozola, Mariano, Ceballos ou encore Vallejo. S’ils ont rapidement été rejoints par Karim Benzema et David Alaba, les Mondialistes, eux, rejoindront le groupe au compte-gouttes dans les prochains jours pour continuer la préparation en vue du premier match de championnat face à Valladollid, le 30 décembre.