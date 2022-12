Maldives, Laponie, Japon : Les Diables Rouges en vacances après l’élimination au Mondial 2022

Si les supporters belges n’ont sûrement pas encore digéré la sortie de leur pays en phase de groupe de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, pour les joueurs, c’est une tout autre histoire. Il existe deux camps parmi les Diables : ceux qui sont directement retournés en club et ceux qui se sont permis un petit temps off. La particularité de ce Mondial joué en novembre a forcé des joueurs comme Carrasco et Witsel à se reconcentrer directement sur le championnat, les coéquipiers sont de retour à l’Atletico. Schéma similaire pour Onana, Castagne, Tielemans ou encore Meunier qui n’ont pas laissé transparaître plus d’informations que cela mais qui ont, pour certains, quand même publier des publications en rapport avec leurs clubs respectifs.