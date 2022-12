La fameuse liste de… 54 pour la Coupe du monde: Duranville était présélectionné par Martinez, Stroeykens pas

L’Anderlechtois Julien Duranville (16 ans) faisait bel et bien partie des présélectionnés, tout comme Francis Amuzu. Mais ce n’était pas le cas de Mario Stroeykens, qui avait pourtant été cité. Le but était sans doute que Duranville reprenne la place de Doku si ce dernier n'avait pas été fit. Mais finalement, c'est Duranville qui a plusieurs pépins physiques ces derniers temps.

Mike Trésor, la révélation à Genk, n’était pas dans les 54. Pourtant, lors d’un point de presse, Martinez avait fait comprendre le contraire. Genk ne comprend pas sa non-sélection.

L’absence des joueurs du Standard – Nicolas Raskin et Arnaud Bodart – était déjà connue et a fortement été critiquée à Sclessin.

Koni De Winter appartient encore à la Juventus.

Parmi les présélectionnés, il y avait quelques noms surprenants, comme le défenseur Koni De Winter (prêté par la Juventus à Empoli), Maxime De Cuyper (Westerlo), Alessio Castro Montes (Gand), Aster Vranckx (AC Milan) et Thomas Foket (seulement 13 minutes de temps de jeu à Reims), plus les Unionistes Dante Vanzeir et Siebe Van der Heyden, qui avaient déjà reçu du temps de jeu. De Winter n'a toujours que 20 ans et devrait devenir une valeur sûre en défense dans les années qui viennent. D'autres jeunes espoirs comme Yorbe Vertessen (PSV), Matisse Samoise (Gand) ou Largie Ramazani (Almeria) n'ont pas été repris.

Martinez a bel et bien pensé à Christian Benteke, ici buteur avec DC United. ©Graeme Sloan

Martinez avait également préseléctionné quatre ‘anciens’ : Nacer Chadli (Westerlo), Christian Benteke (DC United), Divock Origi (AC Milan) et Adnan Januzaj (Séville). Si Chadli ne s’était pas blessé, il avait des chances d’être repris dans les 26. À noter que Martinez a quand même pensé à Sambi Lokonga, malgré son interview critique envers lui qui est parue dans nos pages.

Voici les 28 présélectionnés qui n’ont pas été repris dans la liste de 26.

Gardiens: Sels ; Kaminski.

Défenseurs: De Winter, De Cuyper, Van der Heyden, Bornauw, Boyata, Delcroix, Mechele, Denayer.

Médians: Castro Montes, Vranckx, Lavia, Mangala, Praet, Chadli, Foket, Heynen, Saelemaekers, Sambi Lokonga.

Attaquants: Benteke, Origi, Duranville, Amuzu, Vanzeir, Verschaeren, Januzaj, Lukebakio.