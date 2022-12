Preud’homme candidat au directeur technique, un entraîneur étranger en priorité, De Bruyne, Lukaku et Courtois aideront à choisir

Comme annoncé, la recherche d’un nouveau coach (et du directeur technique) sera menée par un quatuor de directeurs belges formé de Verhaeghe (Bruges), Locht (Standard), Jacques (Antwerp) et Bossaert (Union Belge), cependant, celle-ci serait dirigée vers un entraîneur étranger. C’était déjà Bart Verhaeghe qui avait trouvé Martinez en 2016 avant de nommer Bossaert au post de PDG de l’UB. Cette fois-ci, le Brugeois s’est mis d’accord pour n’effectuer que les recherches avant de retourner dans son club (on lui avait reproché de privilégier Bruges à la Belgique). La “task-force” privilégierait un coach étranger de haut niveau qui a déjà fait ses preuves, le tout dans le respect du budget de l’Union. Le salaire prévu serait autour des 2 millions par an. De Bruyne, Lukaku et Courtois auront leur mot à dire dans la sélection, le but étant de les faire raccrocher à l’idée de rester chez les Diables. On ne veut pas d’une nouvelle affaire Hazard.