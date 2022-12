Leander Dendoncker et Michy Batshuayi ont déclaré dans la foulée de l’élimination que “plusieurs joueurs vont arrêter”. Une déclaration au pluriel qui laisse comprendre que d’autres qu’Eden Hazard ont évoqué cette possibilité. “Beaucoup ont pleuré”, a ajouté l’attaquant. Eden Hazard ne devrait pas être le seul à mettre un terme à sa carrière de Diable. Mais qui pourrait suivre le capitaine et annoncer sa retraite avant le rassemblement de mars ?

Toby Alderweireld : le plus probable

Il a pris sur lui et Toby Alderweireld l’a fait comprendre en quittant le Qatar. Le défenseur central est le seul à avoir ouvert la porte à une fin de carrière avec les Diables après plus de treize ans de bons et loyaux services. “Beaucoup de choses ont été écrites à notre sujet (NdlR : il inclut Jan Vertonghen) ces dernières semaines, cela n’a pas fait plaisir et cela a coûté beaucoup d’énergie de me focaliser sur le foot. Si je vais continuer ? Je vais rentrer chez moi et en parler avec ma famille.”

Même s’il n’aura que 35 ans – soit l’âge actuel de Vertonghen – à l’Euro 2024, il ne serait pas étonnant qu’il claque la porte dans les mois à venir.

Jan Vertonghen : il y réfléchit, mais espère continuer

Le joueur le plus capé (145) de l’histoire de notre football doute encore très légèrement. Les quelques jours de repos dont il profite avant de reprendre avec Anderlecht lui permettront de faire une dernière fois le point avant de trancher. On l’a senti encore légèrement hésitant lors qu’après avoir déclaré à chaud qu’il voulait poursuivre, il a nuancé ses propos. “Je ne vais pas prendre de décision hâtive, mais je me sens super-bien. Je suis un Diable rouge extrêmement fier. Je me suis senti très bien pendant ce tournoi.”

L’imaginer poursuivre jusqu’à la Coupe du monde 2026 est beaucoup moins probable que de le voir dans les 23 ou 26 de l’Euro 2024. En juin 2026, il aura 39 ans.

Dries Mertens : hors de question pour l’instant

Presque étonné d’avoir été interrogé sur une possible retraite, Dries Mertens a affirmé qu’il ne compte pas s’arrêter dès maintenant. Il est pourtant, avec Vertonghen, le doyen de cette équipe. L’éclosion plus tardive de Mertens explique aussi partiellement sa réflexion. À titre de comparaison, Vertonghen a commencé quatre ans avant lui en équipe nationale.

Cela dépendra toutefois beaucoup de ses prestations en club. Il a mis du temps à trouver ses marques à Istanbul, mais ses derniers matchs sous le maillot du Galatasaray ont été plus favorables. Il doit espérer une fin de carrière plus glorieuse que celle de Mousa Dembelé.

Un retraité surprise ?

La Belgique serait surprise de perdre un autre joueur qu’un des trois précités. On n’est toutefois jamais à l’abri d’une surprise. Axel Witsel et Thibaut Courtois ont promis de continuer.

Ce n’est, par contre, pas le cas de Kevin De Bruyne. Il n’a effectué aucun commentaire à ce sujet en quittant le Qatar. L’idée d’être le seul maître technique à bord devrait largement suffire à le convaincre de rester chez les Diables. Compétiteur dans l’âme, Romelu Lukaku ne devrait pas s’arrêter sur un échec. Même si, en août 2018, il avait affirmé penser à prendre sa retraite internationale après l’Euro 2021.