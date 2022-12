Ses buts, ses assists et son show à la Grand-Place de Bruxelles : retour sur la carrière internationale d’Eden Hazard

126 matchs

Son premier match était en amical contre le Luxembourg, un partage 1-1 en novembre 2008 où il avait remplacé Wesley Sonck à la 70e. Alors coaché par René Vandereycken, le futur capitaine n’était âgé que de 17 ans et 10 mois. 125 matchs plus tard, Eden remplaçait Meunier en toute fin de match, impuissant lors de l’éjection des siens du Mondial 2022.

33 buts et 36 assists

Pour son premier match en tant que titulaire avec les Diables contre la République Tchèque (défaite 3-1) en amical, Eden délivre son premier assist. Après des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010 difficiles, il remettra le couvert en amical en donnant deux assists contre la Hongrie (victoire 3-0) puis un contre la Bulgarie (victoire 2-1). Son premier but sur les 33 qu’il a inscrit au total était contre le Kazakhstan en vue de l’Euro 2012 en Pologne et en Ukraine à laquelle la Belgique ne parviendra pas à se qualifier. Quelques buts plus tard, Eden est au Mondial 2014 au Brésil et délivre deux passes décisives lors des premiers matchs, avant d’être muet le reste du tournoi. Eden arrive à son “prime” en qualification pour l’Euro 2016 en France où il mettra 6 buts et une passe décisive en 9 matchs joués. Après 4 passes décisives en 2016, le n°10 met 3 goals et deux passes décisives lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie ce qui lui vaut un goal/assist toutes les 120 minutes. Sur sa carrière, Eden a inscrit 33 buts et 36 assists (69 de g/a sur 126 matchs soit un goal ou un assist tous les deux matchs). Son dernier pour les Diables rouges sera donc celui contre la République tchèque en vue de la Coupe du Monde au Qatar le 5 septembre 2021.

Le show après la 3e place

Après la performance en Coupe du Monde 2018 en Russie où les Diables avaient accroché la 3e place au terme de la petite finale contre l’Angleterre (2-0), où il avait marqué d’ailleurs, les joueurs s’en étaient allés mettre le feu à la Grand-Place de Bruxelles devant une foule énorme qui remplissait tout le parterre. Eden ne s’était pas privé d’ambiancer toute la foule avec un “waar is da feestje” et autres chants mythiques… Il était aussi aux côtés de Kevin De Bruyne lors de son fameux “je m’en bats les c…”