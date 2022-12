”Merci pour tout ma biche” : Witsel, Vinicius, Courtois, Batshuayi ou encore Henri PFR saluent la “légende” Eden Hazard

La Belgique est en deuil ce mercredi 7 décembre 2022 puisqu’Eden Hazard a officiellement annoncé sa retraite internationale. Nous ne verrons plus notre prodige porter le maillot rouge des Diables Rouges. L’annonce n’a pas manqué de faire brûler la toile, notamment sur Twitter où les nombreux comptes fans pleurent cet arrêt comme un deuil national. Beaucoup de stars et de coéquipiers ont salué la carrière internationale d’Eden comme Vinicius : “légende”, Marcelo : “idole ! Respect”, “Witsel : “merci pour tout ma biche”, Batshuayi : “Légendaire. Merci pour tout mon frère”, Mirallas : “merci pour tout petit frère”, Doku : “capi merci pour tout frère”, Pablo Andres : “les légendes restent des légendes”, Onana : “merci Hazardo”, Theate : “merci pour tout”, Mpoku : “légende de dingue” ou encore Henri PFR, Courtois et Vertonghen qui se sont contentés d’émojis. Son ancien club, Chelsea, l’a également salué : “un des meilleurs Belges de tous les temps”.