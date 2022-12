Coupe du monde 2022 : le nom de Roberto Martinez déjà avancé pour remplacer Luis Enrique en Espagne

“Ce n’est pas le moment de discuter de mon avenir, a dit le sélectionneur après l’élimination de l’Espagne aux tirs au but. Je suis heureux avec la fédération (espagnole) et si cela ne tenait qu’à moi, je resterais pour toujours. Mais je dois prendre la meilleure décision pour moi et pour l’équipe.” Enrique ne serait pas le premier entraîneur à se retrouver libre après cette Coupe du monde. Addo (Ghana), Martino (Mexique) ou encore Bento (Corée du Sud) peuvent tous se chercher un nouvel employeur.

Roberto Martinez a, lui, décidé de ne pas prolonger son contrat à la tête des Diables. Selon des médias espagnols relayés par nos confrères du Nieuwsblad, son nom est déjà cité parmi les potentiels successeurs d’Enrique.