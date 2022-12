Stop ou encore? Eden Hazard est parti en vacances pour réfléchir à son avenir chez les Diables

Ce moment de repos sera aussi un moment de réflexion pour Eden Hazard. Dans l’intimité du vestiaire et sous le coup de la déception, le capitaine des Diables a évoqué la possibilité d’arrêter l’équipe nationale après le partage face à la Croatie (0-0). Quelques minutes plus tard, il est passé en zone mixte, devant la presse belge et internationale, sans dire un mot, le regard vide et en baissant la tête. S’il n’a pas voulu s’exprimer à chaud, c’est parce que la décision définitive du numéro 10 n’est pas encore prise. Contacté, son entourage explique qu’il se laisse le temps de la réflexion. “Je ne pense pas qu’Eden refusera un jour une sélection. S’il ne joue plus pour la Belgique, ce sera un choix du prochain sélectionneur, a, pour sa part, confié Kylian Hazard, le frère d’Eden. Eden est fier d’être international.”

Après 126 matchs, 33 buts et 36 passes décisives, la carrière internationale d’Eden est donc sur la tangente. Et elle est forcément liée à son futur en club, lui dont le contrat avec le Real Madrid se termine en juin 2024. Après trois saisons marquées par les blessures, Hazard est à un tournant. Par le passé, il a déjà précisé qu’il ne serait jamais le genre de joueur qui s’accroche pour jouer au plus haut niveau jusqu'à 40 ans. Mais il n’en a que 31. Et nombreux sont les Belges qui ont encore envie de le voir sous le maillot des Diables, pour assurer la transition vers la nouvelle génération.