« Quoi qu’il arrivait, je comptais arrêter »

Le silence s’est fait, dans l’attente de la suite de la réponse, de la part d’un technicien qui a l’habitude de développer ses idées. Il a glissé un timide: "Je ne sais pas quoi dire, désolé". Quelques minutes avant la conférence de presse, Roberto Martinez, déjà interrogé sur son avenir par les télévisions, avait répondu: "Ce n’est pas le moment de parler de mon avenir".

La raison était simple: les joueurs n’étaient pas encore au courant de sa décision. Ils l’ont été dans l’intimité du vestiaire, et certains en ont dévoilé l’ambiance. "Il (Roberto Martinez) était très ému et il n’a pas su parler, a expliqué Timothy Castagne. Il fera demain (aujourd’hui) avant le départ." "On a été très surpris de sa décision, glissait Michy Batshuayi. Certains joueurs ont pleuré."

« On le savait, on l’a appris durant le tournoi »

Il semble que certains Diables ont été mis au courant, par la bande ou directement. "Il en avait un peu parlé, mais on était concentré sur notre travail", a glissé Thorgan Hazard alors que Lois Openda disait: "On avait entendu qu’il allait sans doute partir". Jan Vertonghen, lui, était plus clair: "On le savait, on l’a appris durant le tournoi".

Si l’annonce du départ a surpris quelques joueurs, Martinez avait tout préparé. "Quoi qu’il arrivait lors de ce tournoi, je comptais arrêter, a-t-il ainsi commenté. Cela n’a rien à voir avec l’élimination." Peter Bossaert, le CEO de la fédération, a été mis au courant quelques jours avant l’entrée de la Belgique en Coupe du monde, deux jours avant le match contre le Canada. Le secret a su rester dans le vestiaire.

Deux jours avant le Canada

Roberto Martinez était en fin de contrat, au 31 décembre, et son avocat, Jesse De Peter, avait encore fait le forcing, une semaine avant l’entrée en lice de la Belgique dans le tournoi, pour parler d’une prolongation de contrat. Mais il semble que Martinez avait d’autres idées.

"J’avais pris ma décision avant le tournoi, a précisé le technicien espagnol. J’ai voulu travailler sur le long terme avec cette génération. Comme vous pouvez l’imaginer, après la Coupe du mond+e 2018, j’ai reçu de nombreuses sollicitations de clubs, mais je voulais être loyal." Il précise encore, pour être bien compris: "Je ne démissionne pas, j’arrive à la fin de mon contrat".

Roberto Martinez sera donc resté un peu plus de six ans à la tête de la sélection belge, et aura dirigé 79 matchs (56 victoires, 13 nuls et 10 défaites). L’au revoir est aussi l’heure des souvenirs, et Martinez a été interrogé à ce sujet: "On a fini avec une médaille de bronze à la Coupe du monde, cette équipe laisse un bel héritage. Quand je suis arrivé, Jan Ceulemans était le recordman des caps (96) . Ils sont désormais sept joueurs à plus de 100 caps (Vertonghen 145, Witsel 130, Alderweireld 127, Eden Hazard 126, Mertens 109, Lukaku 104, Courtois 100) . Je vois aussi un vestiaire avec des joueurs comme Onana, Doku, Tielemans, Debast, qui ont grandi."

Une manière de dire qu’il a préparé le futur, ce que n’a pas manqué de souligner la fédération dans un communiqué, publié quelques minutes après l’annonce de Martinez. "Nous remercions Roberto pour les résultats avec la Belgique mais aussi pour ce qu’il a fait pour le football belge, comme sélectionneur et comme directeur technique."

Quel successeur ?

Les joueurs, enfin, ont salué le travail de leur désormais ancien sélectionneur. "Il a fait du très bon travail, on ne peut lui dire que merci", a commenté Thorgan Hazard alors que Timothy Castagne glissait: "Il a apporté beaucoup au football belge". Thibaut Courtois, enfin, notait: “On a obtenu de très bons résultats avec ce coach, c’était beaucoup mieux qu’auparavant. C’est juste dommage que le seul résultat qui sort du lot est la demi-finale mondiale en Russie. On a construit quelque chose de très beau avec lui, aussi bien hors du terrain qu’à Tubize. "

Il reste désormais la question du futur sélectionneur. La fédération donnera une conférence de presse, lundi prochain, à Tubize, où Peter Bossaert y prendra la parole. Les joueurs, eux, ne savent pas. "Le nouveau coach aura peut-être une nouvelle manière de travailler, il va peut-être sélectionner d’autres joueurs", disait Courtois alors que Thorgan Hazard évoquait: "Je ne sais pas si le successeur viendra du staff actuel ou pas. Il y a deux grands joueurs dans le staff (Thierry Henry et Thomas Vermaelen) mais rien ne doit être fermé."

La course à la succession est plutôt ouverte.