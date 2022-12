Ces deux éliminations ont inspiré la compagnie aérienne Ryanair. Dans un tweet, Ryanair partage un montage photo dans lequel on aperçoit Wojciech Szczęsny, Kylian Mbappé et un avion de la compagnie. En légende des photos, on peut lire “Portant la Pologne” pour Szczęsny, “Portant la France” pour Mbappé, “Transportant la Belgique et l’Allemagne” pour l’avion.

Un tacle synonyme de retour à la maison pour les Diables et les Allemands.