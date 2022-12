Depuis, elle a marqué six buts en sept matchs, et un seul en trois matchs de Coupe du monde, une première dans son histoire. Longtemps la défense a été critiquée pour son âge, mais l’animation offensive belge a aussi affiché ses limites en mondovision. L’un va peut-être avec l’autre, on y reviendra.

Contre la Croatie, il y a bien eu les occasions de Lukaku, et notamment sa frappe sur le poteau ou son énorme raté à la 90e. Mais l’attaquant de l’Inter Milan n’est pas à 100 % et il serait réducteur de faire peser la responsabilité d’une élimination à un joueur qui n’a pas disputé une heure sur l’ensemble de la compétition.

Les Diables rouges ont perdu leur fluidité, leur facilité à combiner, en clair ils n’ont jamais réussi à faire la différence sur leurs qualités offensives. Si la deuxième période a été plus consistante contre la Croatie, sans les buts certes, il aurait fallu cet élan lors des cinq mi-temps précédentes.

Est-ce la peur de laisser des espaces dans le dos de la défense qui a bridé la Belgique ? Est-ce un manque de confiance qui s’est installé, au fil du tournoi ? C’était en tout cas le pire moment pour subir une telle panne.