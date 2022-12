Le premier a été crédité d’une prestation sobre mais efficace contre le Canada (6,5) tandis que nous écrivons qu’il pouvait être fier de son match contre la Croatie (7), avec des nombreuses récupérations.

Le frangin Hazard a récolté un premier 6,5 lors de son match face au Maroc, l’un des seuls Diables plébiscités lors du naufrage belge. Face à la Croatie, il est très bien monté au jeu (7).

Thibaut Courtois prend la troisième place (6,7/10) et doit surtout sa bonne note finale à son premier match face au Canada (8) alors qu’il a arrêté un penalty, tandis que celui contre le Maroc ne méritait que la moyenne selon nos journalistes (5).

Signalons encore les notes correctes de Toby Alderweireld (6,5) et de Jan Vertonghen (6). Nos deux défenseurs ont pourtant essuyé une bonne partie des critiques avant et pendant le tournoi mais ont su les faire taire, notamment en tenant la baraque contre les Croates.

En bas de classement, Romelu Lukaku paie son manque d’efficacité sur le seul véritable match disputé face à la Croatie (la courte montée au jeu face au Maroc n’ayant pas été notée). Avec un 4/10, il n’a pas convaincu.

Yannick Carrasco et Dries Mertens font à peine mieux avec une cote finale de 4,5/10 chacun, Leandro Trossard et Youri Tielemans n’ont pas la moyenne n’ont plus (4,8).

Quant au coach Roberto Martinez, ses choix récoltent un 5,3 de moyenne sur l’ensemble des trois rencontres. Lui non plus n’aura pas vraiment convaincu, même si la qualification ne s’est finalement jouée qu’à un tout petit but face à la Croatie.