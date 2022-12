Eden Hazard encore Diable rouge? Il songerait à prendre sa retraite internationale

Le futur des Diables s'écrira-t-il sans son capitaine? L'Euro aura lieu dans 1 an et demi. Réponse prochainement...

Le 29 novembre, Eden Hazard disait ceci quant à une éventuelle fin de carrière en équipe nationale: “Non, je ne me dis pas que ce sera ma dernière rencontre avec la Belgique. Je me dis plutôt qu’on va aller loin. On a de la qualité dans le groupe et je ne me vois pas finir cette Coupe du monde dans deux jours”.

Hier soir, Toby Alderweireld était le premier à évoquer une possible retraite internationale après l'élimination de la Belgique à la Coupe du monde 2022. Pour Jan Vertonghen et Dries Mertens, en revanche, pas question d'arrêter si on les sélectionne encore.

De son côté, Roberto Martinez a annoncé que c'était son dernier match à la tête des Diables rouges.

Vers plusieurs retraites internationales chez les Diables rouges ? "Je vais voir avec ma famille si j’arrête"

« Beaucoup de joueurs ont pleuré suite au départ de Martinez » confie Batshuayi après l’élimination des Diables à la Coupe du Monde