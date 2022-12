De la France à l’Italie: les autres échecs de l’ère Martinez

France – Belgique 1-0 (Coupe du monde 2018): le plan de Deschamps a fonctionné

Si Roberto Martinez avait commencé par perdre son tout premier match avec les Diables rouges, contre l’Espagne en amical (0-2), il enchaîne ensuite 23 rencontres sans défaite avant de se présenter face à la France en demi-finale de Coupe du monde 2018. Les victoires obtenues en huitième de finale sur le Japon (3-2) et le Brésil (2-1) ont été accompagnées d’une bonne dose de réussite, mais l’espoir est immense et le sentiment que cette génération est face à une occasion qui ne se présentera probablement jamais plus. Ce match doit mener les Diables à la première finale de Coupe du monde de son histoire.

Mais le scénario ne se déroule pas comme prévu. Du moins, pas comme imaginé par Roberto Martinez ; mais plutôt comme l’avait écrit Didier Deschamps. Ce match entre voisins est fermé, irrespirable, haché par les fautes. Umtiti saute un peu mieux que Fellaini sur un corner et l’affaire est pliée. Lloris réalise une parade incroyable sur une frappe à la retourne d’Alderweireld, mais les Diables peinent à se créer de grosses occasions.

Le sélectionneur espagnol ne trouve pas la solution: son choix de lancer Mousa Dembélé dans le onze n’est pas une réussite et ses changements n’influencent pas la fin d’un match où la France n’aura que trop peu tremblé. La possession est belge, certes (60%), mais les tirs sont français (19 à 9) et les Diables commettent nettement plus de fautes (16 à 6). C’est "DD" qui remporte la partie d’échecs.

À chaud, dans l’élan de la déception, les mots sont durs. "On a perdu contre une équipe qui pratique de l’anti-football", dira Thibaut Courtois. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", lâchera Eden Hazard. La vague de "seum" fait l’aller-retour à travers la frontière.

Suisse – Belgique 5-2 (Ligue des nations 2018): les Diables s’effondrent d’une pièce

La Ligue des nations est perçue comme une maigre consolation pour le médaillé de bronze du Mondial, mais le tirage lui a offert un groupe facile, où les adversaires sont l’Islande et la Suisse.

Après des premiers rendez-vous correctement négociés (victoires 0-3 et 2-0 contre l’Islande, victoire 2-1 contre la Suisse à l’aller), il n’y a "plus qu’à" éviter une défaite par deux buts d’écart voire trois si les Belges marquent au moins deux buts en Suisse. Autant dire qu’on a déjà réservé l’hôtel pour la phase finale qui se déroulera à quatre au Portugal. La remporter serait un pis-aller, mais, au moins, la confirmation de la fameuse "winning mentality" martelée par Martinez.

Alors qu’ils mènent 0-2 dès la 17e grâce à un doublé de Thorgan Hazard, "le miracle de Lucerne" se produit… pour les Suisses. Shaqiri et Seferovic se promènent entre les lignes et la Nati enfile cinq perles à une équipe endormie et que Martinez ne parvient pas à réveiller. Son choix de placer Dries Mertens en pointe en faux-neuf en l’absence de Lukaku (tiens, tiens) n’avait (déjà) pas été le bon. Les Suisses mènent à 4-2 à la 62e minute, moment auquel le sélectionneur fait entrer Michy Batshuayi, dans un changement qui ressemble à un aveu d’erreur. Il attendra le 5-2 pour effectuer son deuxième remplacement: la montée de Divock Origi… dans les arrêts de jeu.

L’idée d’une génération qui ne parvient pas à concrétiser les belles opportunités, après les échecs de l’Euro 2016 et du Mondial 2018 est plus grande que jamais.

Belgique – Italie 1-2 (Euro 2021): sortis sans avoir brillé

Après un premier tour où les Diables alternent le bon contre des adversaires largement à sa portée (Russie et Finlande) et le moyen contre le Danemark (2-1), ils sortent le Portugal en huitième de finale au terme d’un match terne et fermé où Thorgan Hazard fait mouche sur le seul tir cadré belge (1-0).

Place à un quart de finale qui s’annonce compliqué contre l’Italie, d’autant que Kevin De Bruyne n’est pas à 100% après avoir souffert d’une fracture du nez et de l’orbite de l’œil en finale de Ligue des champions, quelques semaines plus tôt. Eden Hazard arrivé hors forme à l’Euro lui aussi, est même absent pour ce match, à nouveau blessé.

Nicolo Barella et Lorenzo Insigne permettent à la Squadra de mener 2-0 au repos. Lukaku inscrira ensuite un penalty, laissant l’espoir durer toute la seconde période et même quelques regrets accompagner la défaite, la faute à une dernière belle occasion repoussée sur la ligne par Spinazzola. Mais il faut être juste: la Belgique a été sortie par plus forte qu’elle et il n’y a pas vraiment eu photo sur l’ensemble de la partie. Ici aussi, le combat tactique a été remporté par Roberto Mancini. L’autre Roberto, Martinez, avait des excuses à faire valoir avec les états physiques plus que limite de Witsel, De Bruyne et Eden Hazard, mais son choix global d’opter pour une stratégie attentiste laisse songeur. Il n’y a toujours pas de finale… mais il n’y a même pas eu la manière, cette fois.

L’Italie, au-dessus tactiquement, techniquement et dans l’état d’esprit remportera l’Euro contre l’Angleterre via des tirs-au-but. C’est une nouvelle élimination face au vainqueur du tournoi, comme en 2018, pour les Belges.

Novembre 2021, Belgique – France 2-3 (Ligue des nations): une deuxième mi-temps cauchemar

Après l’échec de l’Euro, cette phase finale de Ligue des nations peut à nouveau jouer un rôle de consolation puisque, cette fois, les Diables se sont bien qualifiés pour la phase finale en prenant le dessus sur l’Angleterre en qualifications. C’est une nouvelle désillusion, mais avec un tout autre scenario que lors des précédentes éliminations, car cette fois les Diables tiennent le bon bout, menant 2-0 après une première période de haut vol et des buts de Carrasco et Lukaku. Mais Didier Deschamps remonte son équipe à la pause et la France réalise une deuxième période d’un tout autre acabit.

Deux buts de Mbappé et Benzema remettent les Bleus à égalité… avant, croit-on, que Lukaku ne remette les Belges aux commandes. Mais ce but est annulé pour un hors-jeu de notre avant-centre et, très cruellement, les Bleus font 3-2 dans les arrêts de jeu par Theo Hernandez. "En deuxième période, on n’a pas été nous-mêmes, on a arrêté de jouer", regrettera Roberto Martinez qui n’a, une nouvelle fois, pas su donner un second souffle à son équipe. Comme en 2018 et 2021, leurs bourreaux remportent le tournoi en battant l’Espagne en finale.