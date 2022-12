Coupe du monde 2022: la Belgique perd aussi sur le plan financier

Outre la déception sportive, la Belgique doit aussi composer avec l’élément financier à la suite de l’élimination dès la phase des poules. Peter Bossaert, le CEO de la fédération, avait expliqué en septembre : “On a une ambition modeste, à savoir sortir de la phase de poules. On travaille toujours de cette manière. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, alors une qualification pour les huitièmes de finale est l’objectif financier. Après, c’est du bonus.”