Courtois – Gardien

“Il fait un Mondial relativement correct même s’il peut mieux faire sur le but annulé et sur le premier goal face au Maroc. Ce n’est pas dans ses habitudes car il est, pour moi, le meilleur gardien au monde actuellement. Par son statut, il devra montrer la voie à suivre à ses équipiers en 'gueulant' si besoin quand l’équipe tourne moins bien.”

Castagne – Défenseur

Castagne avait été titularisé contre le Maroc. ©VKA

“C’est une valeur sûre qui a un peu plus de mal dans le rôle de piston car cela reste un joueur à vocation défensive. Il tient bien son rang dans une défense à quatre. Avec son expérience, il pourra apporter une stabilité et sa vitesse fera du bien car on sait que c’est le point faible de la Belgique.”

Alderweireld – Défenseur

“C’est un des meilleurs belges depuis le début du tournoi malgré la méfiance qu’il y avait à son égard. Il tient la baraque mais il devra montrer encore plus de grinta et de leadership face aux Croates. Depuis le départ de Kompany, il manque ce leadership défensif et Alderweireld devra prendre ses responsabilités.”

Vertonghen – Défenseur

“Il fait face à de nombreuses critiques mais il faut respecter sa carrière. Cela reste un joueur intelligent qui connaît ses qualités et ses défauts. Avec son expérience, il doit parvenir à mieux anticiper. Ce n’est pas toujours évident d’évoluer dans une défense qui n’est pas clairement définie depuis le début. Il devra jouer avec les tripes pour faire taire les critiques.”

Meunier – Défenseur

“Comme Castagne, c’est un excellent arrière qui a plus de mal en tant que piston. Il fait à chaque fois ses matchs et est toujours présent : c’est un joueur sur qui on peut compter. Il ne sera jamais exceptionnel mais jamais mauvais non plus. Vu qu’il aura un rôle surtout défensif, il va faire le travail.”

Witsel – Milieu

“Sa grande force est le calme qu’il peut avoir balle au pied. Il sait apporter une certaine stabilité quand cela va moins bien. Il est techniquement très bon et c’est un très bon 'liant' entre les différentes lignes. Il devra oublier les matchs précédents où il n’a pas nécessairement été à la hauteur. Malgré tout, cela reste le milieu défensif numéro 1 en Belgique.”

Tielemans – Milieu

“Il est extraordinaire en club mais doit arriver à reproduire ses performances en équipe nationale. Sa qualité technique permet d’apporter un surnombre offensivement. Comme Witsel, il s’est un peu caché dans ce Mondial en jouant des ballons simples et en ne prenant que peu d’initiatives. Il devra changer cela car la clé du match se situe dans le milieu du jeu.”

Th. Hazard – Milieu

“Il a fait un bon match contre le Maroc. S’il est moins créatif que son frère, il reste tout de même une vraie valeur sûre qui fait le travail à chaque match. Techniquement, il joue juste. Il sait apporter son aide défensivement tout en étant bon offensivement. Si c’était logique qu’il ne soit pas titulaire au début du Mondial, la Belgique a désormais besoin de lui.”

Kevin de Bruyne – Milieu offensif

De Bruyne n'est actuellement pas à la hauteur de l'événement. ©VKA

“C’est un génie qui voit tout plus vite que les autres. Il est, pour moi, le meilleur milieu du monde et de loin. Mais il n’est pas à City et il doit s’adapter aux joueurs qu’il a autour de lui. Il a eu trop de pertes de balle qui ne sont pas normales pour un joueur de son calibre. Il doit peut-être joué moins vite pour s’adapter à ses coéquipiers. En tout cas, il est impossible de mettre De Bruyne sur le banc.”

E. Hazard – Milieu offensif

“J’ai été surpris de son niveau, vu le faible temps de jeu qu’il avait à Madrid. Il donne l’impression de réadapter son jeu à ses qualités actuelles. C’est le joueur qui peut débloquer une situation grâce à un but magique. Et j’ai bien aimé sa conférence de presse où il a rassuré son monde comme un bon capitaine.”

Lukaku – Attaquant

“Il va apporter le leadership qui manque à l’équipe, sa puissance et sa rapidité en espérant que son corps tienne le coup. Psychologiquement, c’est plus compliqué pour une défense quand tu sais que tu as Lukaku dans les parages. J’espère qu’il pourra être prêt pour jouer au moins 60 minutes.”

Le onze croate vu par Luka Peruzovic : “Ils ont bien réagi après le match moyen face au Maroc”

L’entraîneur croate, passé par Anderlecht, le Standard, Charleroi et Genk, nous détaille les forces en présence au sein de l’équipe type de Croatie.

Dominik Livakovic – Gardien

”C’est le gardien du Dinamo Zagreb. Depuis la Coupe du monde 2018, c’est lui qui a pris la sucession de Subasic et qui est devenu titulaire. Il est solide, régulier et expérimenté. Il joue la Ligue des champions chaque saison avec le Dinamo. C’est un gardien fiable, qui fait rarement des erreurs.”

Josip Juranovic – Latéral droit

”C’est un ancien joueur d’Hadjuk Split qui évolue désormais au Celtic Glasgow. Il a été critiqué lors du premier match, face au Maroc, car il n’a pas été bon. C’est vrai qu’il n’a pas assez apporté offensivement, mais défensivement il a bien fait son travail. Face au Canada, par contre, il a été meilleur et a apporté du danger, en délivrant notamment une passe décisive à Livaja.”

Dejan Lovren – Défenseur central

”Il est évidemment connu. Mais c’était une petite surprise de le voir dans le onze de départ, à 33 ans, au début du Mondial. Et il est en train de répondre aux attentes. Il a beaucoup d’expérience, après avoir été entraîné par Klopp à Liverpool. Il était déjà là lors de la Coupe du monde en Russie, c’est un ancien. Il apporte son physique, son expérience et son jeu de tête.”

Josko Gvardiol – Défenseur central

Josko Gvardiol est l'un des grands espoirs du foot croate. ©AFP or licensors

”Pour certains, c’est peut-être une découverte. Mais à Leipzig, cela fait de nombreux mois qu’il fait des grands matchs. C’est un ancien du Dinamo Zagreb. Il n’a que 20 ans mais il joue de grands matchs. Il est gaucher, il a du talent, il est costaud dans les duels, il est rapide. Et en possession, il est doué. Il sait ressortir le ballon proprement. C’est un défenseur moderne qui est sur les tablettes de beaucoup de clubs anglais, qui veulent le transférer. Cet été, il y a eu beaucoup de rumeurs mais il n’a finalement pas quitté Leipzig.”

Borna Sosa – Latéral gauche

”Il évolue à Stuttgart et sa présence en équipe nationale est assez récente. Il ne possède que dix sélections. Face au Maroc, il n’a rien apporté offensivement, mais la Croatie ne voulait pas perdre. Cela s’est vu dans le comportement. Il a surtout défendu. Mais face au Canada, à l’image de l’équipe, qui avait été critiquée dans les médias, il a bien réagi.”

Marcelo Brozovic – Médian

”Il évolue comme un demi-défensif assez classique. Il était blessé avant la Coupe du monde mais il est bien revenu. Il est précieux et est complémentaire avec Modric et Kovavic. C’est une pièce importante du trio grâce à sa qualité ballon au pied. Il ne lésine pas sur les efforts, il travaille beaucoup et a de la grinta. Il n’hésite pas à prendre ses responsabilités.”

Luka Modric – Médian

”Il a 37 ans mais c’est toujours le meilleur. Il a beaucoup d’impact sur les autres et reste positif, même quand les choses ne vont pas. Son interview d’après le match face au Maroc était intéressante car il expliquait que c’était un bon point de pris alors que tout le monde était déçu. C’est le leader de l’équipe et un relais précieux pour le sélectionneur Zlatko Dalic.”

Mateo Kovacic – Médian

”Il n’a pas été à son niveau face au Maroc, mais a été excellent face au Canada. C’est son petit défaut : il n’est pas régulier. Il peut faire trois bons matchs puis passer complètement à côté lors du quatrième. Il a le même souci à Chelsea et c’est pour cela qu’il n’y est pas un titulaire indiscutable. Mais sa qualité technique et son volume de course sont impressionnants.”

Andrej Kramaric – Ailier droit

”Lors du premier match, face au Maroc, il a joué comme centre avant et n’a pas été bon. Il a d’ailleurs été fort critiqué. Cela n’a pas fonctionné. Mais il est fort mentalement. Face au Canada, il a été repositionné à droite, où il a commencé le match, mais c’est un faux ailier droit. Il aime avoir de la liberté de mouvement et apporter le surnombre, comme il le fait à Hoffenheim en Bundesliga. Il a marqué deux buts face au Canada, donc il arrive en pleine confiance.”

Ivan Perisic – Ailier gauche

”Il a 33 ans mais cela reste un joueur très régulier, même si son âge commence à se voir. Sa vitesse balle au pied n’est plus la même qu’avant. Il ne déborde plus aussi facilement. Par contre, il a toujours ses capacités de jouer des deux pieds avec la même aisance. Dans le groupe, c’est un atout. Il est toujours positif et travaille pour l’équipe.”

Marko Livaja – Attaquant

”Il évolue à Split. Il a déjà 29 ans, mais il y a dix ans c’était un grand espoir. Il avait notamment été vendu pour 5 millions à l’Atalanta par l’Inter. Puis il a enchaîné les clubs avec un peu moins de réussite. Il y a environ deux ans, il est revenu à Split. Et il y casse la baraque. Il marque beaucoup. C’est un attaquant qui n’est pas rapide, donc il ne cherche pas la profondeur. C’est un pivot avec lequel il faut jouer dans les pieds. Mais c’est plus qu’un buteur, c’est aussi un passeur.”