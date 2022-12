Officiel : Martinez annonce son départ des Diables après le partage contre la Croatie au Qatar

+ LIRE AUSSI | Vers plusieurs retraites internationales chez les Diables rouges ? "Je vais voir avec ma famille si j’arrête"

Avant de rappeler qu’il était resté “loyal” aux Diables rouges en 2018, malgré “plusieurs propositions reçues” dans la foulée de la Coupe du monde en Russie.

La Belgique doit donc se trouver un nouveau sélectionneur mais aussi un nouveau directeur technique. Roberto Martinez était en poste depuis six ans, il avait succédé à Marc Wilmots en juillet 2016.

”Il n’y a pas de regrets à avoir aujourd’hui mais bien sûr les deux premiers matches”, expliquait également Roberto Martinez en évoquant “une bonne performance”.

”Cela reste toujours difficile de gagner les matchs de poule et on ne l’a pas fait. Mais cela reste le même feeling que perdre en phase à élimination directe. Si c’est la fin d’une génération dorée ? Non il y a encore des joueurs comme Tielemans et Doku qui vont apporter de grandes choses. La génération dorée va apporter beaucoup à la génération future.”

Et de reconnaître que “c’est clairement insuffisant d’être éliminé dans cette phase de groupe après tout ce que nous avons fait.”