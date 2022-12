1 21 novembre : 7 sélections européennes, dont la Belgique, renoncent au brassard inclusif «One Love» pendant la Coupe du monde au Qatar

Les 7 équipes européennes qui avaient prévu de porter au Mondial un brassard coloré " One Love "contre les discriminations ont renoncé face à la menace de" sanctions sportives ".

+ "One love": les Diables rouges dévoilent leur photo officielle pour la Coupe du monde

+ Brassard: l’Union belge et les Diables "très frustrés par la décision de la FIFA"

+ Les Diables vont devoir changer leur maillot (officiel)

+ " On ne peut pas faire peser ça sur les joueurs ": Alain Courtois critique après la polémique du brassard " One Love "

+ " Les Diables priés de se taire ", " One honte ", " le véritable visage du Qatar ": la presse s’emballe sur la polémique du brassard à la Coupe du monde

+ Les Diables vont finalement pouvoir jouer avec leur maillot extérieur

2 Les Diables souffrent contre le Canada (1-0): ils étaient presque aussi mauvais que l’arbitre

Les Diables ont gagné au bout de l’une des pires prestations de leur histoire en Coupe du monde. En bonne partie grâce à un arbitre qui n’a rien à faire dans le tournoi. Inquiétant.

+ Une première pour Courtois, une série qui se poursuit malgré 21 tirs adverses : ce qu’il faut retenir de Belgique – Canada

+ Ça a clashé entre Toby Alderweireld et Kevin De Bruyne lors de Belgique-Canada : “On n’est pas des enfants de chœur”

+ Belgique-Canada : “Les Diables sauvés par deux erreurs d’arbitrage”, selon notre expert arbitrage

+ Les satisfactions côté belge: Eden Hazard sait qu’il peut " mieux faire ", Onana pense avoir " marqué des points "

3 De Bruyne avant le Maroc : «Nous n’avons aucune chance de gagner la Coupe du monde»

Deux jours avant la rencontre face au Maroc et après un premier match certes victorieux mais poussif contre le Canada, De Bruyne a accordé un entretien au média britannique The Guardian. Il n’y a pas caché son pessimisme sur les chances des Diables de soulever le trophée.

+ Trop d’argent pour KDB?

+ Eden Hazard, irrité par une question sur son poids par un journaliste marocain à la veille du match des Diables à la Coupe du Monde 2022

La Belgique s’incline face au Maroc et jouera sa place en 1/8 contre la Croatie

4 Les Diables s’inclinent face au Maroc et se retrouvent dos au mur

Douche froide pour les Diables, surpris (0-2) par le Maroc et qui réalisent une très mauvaise opération dans le groupe F.

Martinez et ses hommes sont désormais contraints d’arracher la qualif contre Croatie.

+ Les chiffres de Belgique – Maroc : 10 touches dans la surface adverse, le désert belge

+ Fellaini analyse Belgique - Maroc : “Les Marocains ont joué comme des guerriers”

5 Gros débordements à Bruxelles après Belgique-Maroc, une dizaine d’arrestations administratives

Voitures caillassées et fumigènes ont marqué l’après-rencontre Belgique Maroc ce dimanche 27 novembre 2022 à Bruxelles. Dans le quartier Anneessens, dans le Pentagone, les forces de l’ordre avaient disposé une auto-pompe sur place. L’important dispositif de sécurité mis en place a toutefois peiné à contenir les débordements.

+ L’entraîneur du Maroc après les émeutes de Bruxelles: "Je n’ai pas aimé ce que j’ai vu"

+ Verlinden: " Les émeutes à Bruxelles après Belgique-Maroc n’ont rien à voir avec le football " (vidéo)

6 Disputes entre joueurs, remplaçants frustrés, Roberto Martinez agacé: le family day n’a pas effacé toutes les tensions chez les Diables rouges

Selon le journal L’Équipe, une vive altercation aurait eu lieu entre Jan Vertonghen et le duo Kevin De Bruyne – Eden Hazard dans le vestiaire après le match. Vertonghen leur aurait reproché d’avoir évoqué en public la lenteur des défenseurs centraux alors que lui, il les avait toujours défendus après un mauvais match ou quand ils ne jouaient pas en club. Lukaku aurait dû séparer les protagonistes.

Cet incident a été démenti par plusieurs sources.

Plusieurs Diables "ne s’adressent plus la parole", avait déjà lâché le média sportif français.

7 La mise au point d’Hazard et Courtois devant la presse : le premier cité ne s’est pas battu avec Vertonghen et le second menace après les fuites

Alors que des tensions sont évoquées chez les Diables rouges après le revers contre le Maroc, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont tenu une conférence de presse le mardi 29 novembre, deux jours avant le rendez-vous crucial face aux Croates.

" Il y a beaucoup de bêtises qui ont été racontées, personne ne s’est battu dans le vestiaire. Nous avons eu une réunion pour se dire les choses ", a notamment déclaré Hazard.

+ Teklak : "Ils ne font rien pour mériter notre soutien"

+ Eden Hazard croit en la qualification: "Je me dis encore que nous pouvons aller loin"

+ Roberto Martinez après la défaite des Diables rouges contre le Maroc : “Il y a des tensions dans le groupe”

+ ”Très loin de leur niveau de 2018”, “Kevin De Bruyne avait raison”: la presse dézingue les Diables rouges après la déroute contre le Maroc

8 Tenus en échec par la Croatie, les Diables rouges sont éliminés de la Coupe du monde 2022… Martinez annonce son départ

Cruelle désillusion pour la Belgique : les Diables, tenus en échec par la Croatie malgré d’énormes occasions pour Lukaku - dont une frappe sur le poteau -, sont éliminés de la Coupe du monde...

Troisièmes du dernier Mondial, les Belges quittent le tournoi la tête basse et beaucoup trop tôt dans la compétition... avec une seule victoire, contre le Canada (1-0), une défaite contre le Maroc (0-2) et donc un nul contre la Croatie, soit un seul but marqué en trois rencontres.

La rencontre à peine finie, Roberto Martinez a annoncé qu’il quittait la sélection.

+ Beaucoup de changements dans le onze, un VAR à la rescousse, un 1er échec en poules depuis 22 ans : ce qu’il faut retenir de Croatie-Belgique

+ Lukaku en rate 4, Dendoncker et De Bruyne se montrent: les notes des Diables après l’élimination face à la Croatie

+ " Flop mondial”, “Génération rouillée”, “Petit Belge porté disparu” : la presse étrangère flingue déjà les Diables rouges, éliminés du Mondial

+ Vers plusieurs retraites internationales chez les Diables rouges ? " Je vais voir avec ma famille si j’arrête "

+ "Martinez laisse un immense héritage au football belge", selon Peter Bossaert

+ Thibaut Courtois, septième Diables à atteindre les 100 ‘caps’

Roberto Martinez s’est fâché à la mi-temps de Belgique-Canada : " Mais je peux encore me mettre plus en colère que ça "

Eden Hazard : “La Belgique peut gagner la Coupe du monde si je suis bon”