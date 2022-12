Les onze probables de Croatie-Belgique: Lukaku titulaire, pas de changement chez les Croates

Romelu Lukaku, l’homme qui peut encore sauver le tournoi

Plus que la réunion de lundi soir à l’hôtel des Diables rouges, il incarne l’espoir de ne pas rentrer à la maison dès vendredi : Romelu Lukaku devrait être titulaire face à la Croatie, ce jeudi. Et ça change beaucoup de choses. En conférence de presse, on a vu le regard de Timothy Castagne s’illuminer quand on lui a parlé du retour possible du meilleur buteur de l’histoire du football belge. Hormis ses concurrents Michy Batshuayi et Loïs Openda, tout le groupe est heureux de pouvoir à nouveau compter sur lui.