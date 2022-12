Les Diables éliminés du Mondial: personne n'a (encore) annoncé sa retraite

Et les autres? Romelu Lukaku (29 ans) et Kevin De Bruyne (31 ans) ne sont pas passés par la zone mixte non plus. Lukaku était sans doute trop déçu, De Bruyne a dû passer par le contrôle antidopage. Seront-ils encore disponibles en mars pour le match en Suède du 24 mars? On n’ose pas l’affirmer avec certitude.

Le plus ancien des Diables, Jan Vertonghen (35 ans) ne compte, pour sa part, pas encore dire adieu à l’équipe nationale. Auteur d’un très bon match, il déclarait devant les caméras de la RTBF: "Bien sûr que je continue!” Après sa douche, il était un peu moins affirmatif, mais il disait quand même:" Je ne vais pas prendre de décision hâtive, mais je me sens super bien. Je suis un Diable rouge très fier. Je me suis senti très bien pendant ce tournoi. "

Plus surprenante était la réponse de Dries Mertens (35 ans), qui avait été décevant. "Si on m’appelle en mars pour les qualifs ? Pourquoi je ne viendrais pas? Il n’y a pas de raison."

Toby Alderweireld, lui, avait une boule dans la gorge en parlant aux journalistes. "Beaucoup a été écrit sur nous ces dernières semaines, cela n’a pas fait plaisir et cela a coûté beaucoup d’énergie. Jan et moi avons apporté quelque chose à l’équipe. Si je vais continuer? Je vais rentrer chez moi et en parler avec ma famille. Pendant 15 ans, j’ai tout donné pour l’équipe nationale. J’ai joué avec beaucoup de fierté. Les vieux ont répondu présent. On a gardé le zéro dans deux de nos trois matchs."

Thibaut Courtois (30 ans) ne va heureusement pas encore arrêter. "Je veux continuer jusqu’au prochain Mondial et terminer sur une bonne note et pas sur une campagne décevante."

Selon Courtois, plusieurs Diables vont attendre de voir qui sera le nouvel entraîneur fédéral. "Beaucoup dépendra des décisions du nouveau coach. Bien sûr que la nouvelle génération peut arriver loin dans une Coupe du monde. L’Australie, le Maroc et plusieurs autres pays ne sont pas meilleurs que nous. Nous avons assez de qualités, mais il faut parfois plus que de la qualité."

Certains joueurs ne seront peut-être plus rappelés par le successeur de Martinez. Les jeunes comptent saisir leur chance. Comme Loïs Openda, qui a déclaré : "Je pense que certains anciens ont encore envie de jouer le plus longtemps possible. Mais les jeunes sont là aussi. Ils ont pris de l’expérience sur ce tournoi, certains aussi à l’Euro 2021. On peut encore gagner un trophée, même si c’est avec les jeunes."

Jérémy Doku, qui a mis le feu avec sa (trop) courte montée au jeu, était du même avis. "Ce n’est pas la fin de la génération dorée. On a encore beaucoup de jeunes talents dans cette génération. Je suis un peu déçu de ne pas avoir pu montrer plus et j’aurais voulu jouer plus, mais c’est comme ça."