L’analyse de la compo des Diables contre la Croatie : Mertens pour commencer, Lukaku pour finir ?

Ce devrait être Mertens qui animera l’attaque belge. Le joueur de Galatasaray n’a débuté qu’un match depuis l’Euro 2020, c’était contre la Pologne en Ligue des Nations. En soutien de Mertens, Carrasco et Trossard devraient mettre de la vitesse pour gêner la défense croate et ses grands formats centraux. Et où jouera De Bruyne ? Dans cette configuration, le capitaine du jour descendrait d’un cran, aux côtés de Witsel, pour mener le jeu comme il aime le faire à Manchester City. Il devra faire les efforts qui vont avec le poste. Avec le brassard de capitaine, il aura aussi des responsabilités à assumer, et un chemin à montrer à ses équipiers.

Les ailes devraient être occupées par Castagne à gauche et Meunier à droite alors que la défense centrale serait la même que contre le Canada avec le trio Dendoncker-Alderweireld-Vertonghen. Roberto Martinez a, cette fois, opéré des choix forts. À quitte ou double. Il faudra aussi voir quel sera son coaching, et il est probable que garder Lukaku et Eden Hazard, sur le banc, doivent être des solutions en fin de match.