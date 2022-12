La fin au pays de l’or noir

Cette Coupe du monde au Qatar marquera un tournant dans l’histoire de notre football. D’abord parce que Martinez s’en va. La décision était prise avant le tournoi et il serait aussi parti s’il avait soulevé le trophée le 18 décembre. Il n’aura pas réussi son pari de ramener une première coupe dans ce pays qui était devenu sa maison. Mais il restera le sélectionneur avec le plus beau bilan de l’histoire. Sa troisième place en 2018 risque de rester le record pour longtemps. Son héritage ne sera pas simple à assumer. Entre les goûts de luxe pris par les supporters et le changement de génération qui s’annonce.

Heure du décès de la génération dorée: 17h54 à Bruxelles, 19h54 à Doha

Oui, car cette soirée au stade Ahmed-bin-Ali ne marquera pas seulement la fin de l’ère Martinez. On a souvent cherché la date de naissance de la génération dorée, entre un succès en amical contre les Pays-Bas ou la victoire qualificative pour le Brésil à Zagreb, mais tout le monde s’accordera pour retenir celle de la mort, le 1er décembre 2022. Heure du décès: 17h54 à Bruxelles, 19h54 à Doha. Cette fois, la fête est bien finie après cinq grands tournois et un long règne à la première place du ranking Fifa.

Dans les couloirs menant du vestiaire au car, plusieurs anciens ont affiché leur volonté de continuer, même le plus âgé Jan Vertonghen. Seul Toby Alderwereild a laissé une place au doute. On ne sait pas pour Eden Hazard, parce qu’il a refusé de parler, Kevin De Bruyne, parce que la Fifa l’a obligé à faire pipi jusqu’au bout de la soirée et Romelu Lukaku, parce qu’on ne l’a pas vu. Peut-être voudront-ils aussi poursuivre l’aventure. Mais ils ne seront pas les seuls à décider. Le futur coach fédéral aura pour une mission de reconstruire sur la durée. La page de la génération dorée ne sera pas tournée brutalement mais elle va devenir fragile, avec le risque de s’émietter petit à petit.

Jeudi, le taulier au milieu s’appelait Leander Dendoncker (28 ans). Et celui qui a mis le feu chez les Croates avait pour nom Jérémy Doku (21). Sans oublier la révélation Amadou Onana (21) ou Timothy Castagne (27) qui a épaté par sa polyvalence. On a senti une certaine impatience chez les jeunes pendant le tournoi. Comme s’ils avaient de plus en plus de mal à accepter les privilèges de la génération dorée. Comme s’ils se sentaient que le tour était venu. Ils devront avoir pris le pouvoir pour le déplacement en Suède du 24 mars, qui marquera le début des qualifications à l’Euro 2024. Les préparatifs d’une nouvelle fête pourront débuter. Bonne chance pour qu’elle soit aussi réussie que la dernière.