"Flop mondial”, “Génération rouillée”, “Petit Belge porté disparu” : la presse étrangère flingue déjà les Diables rouges, éliminés du Mondial

”La Croatie continue, la Belgique à la maison”, résume factuellement le quotidien sportif français L’Équipe, qui pointe à juste titre “des Belges en panne offensivement”, et “encore décevants”. AS. com, en Espagne, surligne de son côté “l’incapacité de l’attaquant interista Romelu Lukaku à pousser au fond au moins une des nombreuses occasions très nettes que ses coéquipiers lui ont servies”. De son côté, Marca n’y va pas de main morte et résume : “La Croatie enterre la génération dorée”.