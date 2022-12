Croatie-Belgique à la Coupe du monde 2022 : pourquoi l’arbitre a eu raison d’annuler le penalty croate (vidéo)

Surprise : il a dû juger d’une position de hors-jeu d’un Croate, chose qui est habituellement tranchée par le VAR lui-même. Après avoir visionné les ralentis, l’arbitre central a annulé sa décision et, donc, le penalty.

Croatie - Belgique: le live

”Le VAR a décidé de l’appeler car sur le coup franc, deux Croates sont hors-jeu, dont le 9, Kramaric”, explique Laurent Colemonts, notre consultant arbitrage. “Celui-ci revient dans le jeu pour mettre la pression sur le deuxième ballon puis Carrasco commet la faute. Mais on peut considérer que Kramaric a une influence sur cette phase et sur le comportement défensif des Belges, donc je comprends qu’il revienne sur sa décision et annule le penalty. Un peu comme dans le cas du but de la France mercredi soir. Si le VAR l’appelle et ne prend pas la décision lui-même alors qu’il s’agit pourtant d’une situation de hors-jeu, c’est parce que c’est à l’arbitre central de juger si Kramaric influence ou non le geste de Carrasco.”

Bug informatique à la RTBF: impossible de regarder le match Croatie-Belgique sur Auvio!