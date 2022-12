Courtois, 30 ans, a défendu pour la première fois le but des Diables le 15 novembre 2011 lors d’un amical contre la France, conclu 0-0. Après s’être alterné quelques matchs avec Simon Mignolet, il est devenu réellement le gardien titulaire à partir de 2012.

Courtois dispute sa troisième Coupe du monde, après 2014 et 2018, et a participé à l’Euro 2016 et 2020. Lors du match contre le Maroc, dimanche dernier, il était devenu le joueur belge avec le plus de présences dans une phase finale d’un grand tournoi (Mondial ou Euro), dépassant ainsi les 23 rencontres de Jan Ceulemans. Courtois compte désormais 25 rencontres dans un grand tournoi.

Le gardien a un autre record dans le viseur. Il dispute jeudi son 15e match en Coupe du monde (5 en 2014, 7 en 2018 et 3 cette année) et se rapproche du record d’Enzo Scifo (17 entre 1986 et 1998).