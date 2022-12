Coupe du monde 2022 : « Martinez laisse un immense héritage au football belge », pour Peter Bossaert

"Nous remercions Roberto Martinez pour tout ce qu’il a accompli avec cette génération dorée, en tant qu’entraîneur et en tant que directeur technique: quatre années consécutives comme numéro 1 au classement FIFA, une médaille de bronze à la Coupe du monde 2018 et des qualifications à l’Euro 2020, au Final Four de la Ligue des Nations 2021 et à la Coupe du monde 2022", a expliqué Bossaert.