Castagne défend Lukaku après le nul des Diables contre la Croatie au Qatar: « Il n’est pas l’antihéros »

"Peut-être que s’il n’est pas là, on n’a pas ces occasions-là", a ajouté Castagne. "Je pense qu’on ne peut pas lui en vouloir, il a tout donné, il a essayé. Si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas".

"On a eu des belles occasions, ce n’est pas rentré, c’est comme ça...", a encore regretté Castagne. "C’était une très bonne équipe en face, c’était ouvert et on a essayé de jouer. Ce n’est pas comme les deux premiers matches où on s’était dit qu’on pouvait mieux faire. On a tout donné, on a essayé, ça ne paye pas. On sait qu’on aurait dû mieux faire. C’est dommage de sortir là-dessus, on a tout donné aujourd’hui."