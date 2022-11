Un journaliste néerlandais s'en prend à Witsel et... Martinez: “Il faut botter le cul de cet entraîneur”

À l’étranger aussi, les Diables rouges sont soumis à de vives critiques de la part des médias. Ceux-ci ne reconnaissent plus l’équipe chatoyante qui avait rayonné lors du Mondial 2018 et qui était encore citée parmi les outsiders cette année. Parmi les plus grands critiques, on retrouve notamment le chef football du Telegraaf, Valentijn Driessen. Journaliste souvent critique sur l’équipe des Pays-Bas, notamment sur leur niveau de jeu depuis le début du Mondial, il n’est pas non plus avare en critiques pour notre sélection nationale.