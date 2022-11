Timothy Castagne, brillant avocat de la défense à la Coupe du monde 2022 : “On n’était peut-être pas assez unis pour aller loin”

Le joueur de Leicester n’a pas cherché le positivisme exacerbé, ce qui arrive régulièrement à son sélectionneur. Il a d’abord reconnu les soucis chez les Diables. “On s’est mis trop de pression depuis le début du tournoi. On doit retrouver nos valeurs d’avant. Retrouver l’amusement. On est en Coupe du monde et il y a évidemment de la pression mais on doit en prendre le côté positif. On est arrivés ici avec la troisième place d’il y a quatre ans en tête. On se disait qu’on ne pouvait pas viser en dessous et on avait subitement quelque chose à perdre. On a commencé les matchs avec l’idée de ne pas être battus au lieu de vouloir gagner. Changer cet état d’esprit n’est pas simple mais la réunion de lundi a fait du bien.”

De Bruyne au centre des débats à la réunion

Sans partir dans les grands mots, comme les “fake news” trumpiennes de Martinez, il a tenu à donner sa vérité de cette soirée de lundi. “C’était une réunion mais pas une réunion de crise comme vous avez pu écrire. Il n’y a pas eu d’insulte, le ton n’est pas monté. On s’est juste dit ce qu’on avait à se dire. On doit plus se protéger entre nous. Être plus soudés. N’était-on pas assez unis dans le passé ? Peut-être pas assez pour aller loin dans une Coupe du monde.”

Kevin De Bruyne a été l’un des thèmes de cette réunion. Son interview au Guardian (”On est trop vieux pour gagner la Coupe du monde”) n’a pas plu dans le groupe. “On en a parlé et Kevin a expliqué qu’il ne voulait pas être négatif. On sait tous que l’Italie a gagné l’Euro avec des défenseurs âgés. Il ne faut pas viser un joueur ou deux. On sait tous qu’on peut faire mieux. On avait inconsciemment laissé entrer les critiques du monde extérieur dans nos têtes. Mais on a réglé ça et tout va bien.”

Les effets de la réunion ont d’ailleurs déjà pu se ressentir, selon Castagne. “Ça a éliminé pas mal de doutes. On est beaucoup mieux à l’entraînement. On est contents d’être ensemble et c’est ça qu’on devait retrouver. Face aux Croates, on devra continuer sur cette voie. En affichant un esprit plus combatif ou en faisant les mètres en plus pour l’équipier. Notre niveau de confiance n’est pas aussi bas que vous pouvez le croire. On doit être à six ou sept sur une échelle de dix. On ne sent pas en crise.”