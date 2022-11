Mondial 2022 au Qatar | Thibaut Courtois dénoncent les «mensonges»

Lundi, les joueurs et le staff technique se sont réunis pour mettre les choses au point. "Certaines choses avaient été mal exprimées et la réunion nous a permis de clarifier cela. Tout le monde a pu s’expliquer et dire ce qu’il pense. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres car nous devons nous battre ensemble sur le terrain", a précisé Courtois.

En tant que cadre du groupe, le gardien belge s’est exprimé lors de cette réunion. "J’ai parlé pendant la réunion, mais je ne vais pas dévoiler ici ce qui s’y est dit. Nous devons garder ça en interne. Tout le monde a pu donner son avis et maintenant nous devons le montrer sur le terrain."

À l’instar d’Eden Hazard, Courtois est également revenu sur les informations des dernières heures qu’il a qualifiées de "mensonges". "Le gros problème actuellement, c’est que tout le monde croit que tout ce qui se dit est vrai, surtout avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d’histoires qui sont inventées. J’étais le premier dans le vestiaire après le match contre le Maroc et il ne s’est rien passé. Nous ne devons pas penser à tout ce qui se dit et rester ensemble car nous sommes une famille", a-t-il conclu.

Revivez la conférence de presse :