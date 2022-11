Mondial 2022 au Qatar | Eden Hazard croit en la qualification: «Je me dis encore que nous pouvons aller loin»

Que ce soit lors de la victoire face au Canada ou la défaite face au Maroc, la Belgique a peiné à se montrer dangereuse devant le but adverse. "Nous avons du mal à nous trouver dans les derniers mètres et c’est aussi lié au manque de confiance. C’est à nous de retrouver cela. Nous espérons évidemment nous créer plus d’occasions contre la Croatie pour gagner et nous qualifier", a déclaré le capitaine des Diables Rouges.

Le numéro 10 belge sait cependant que la mission sera loin d’être simple jeudi face aux Croates. "C’est une équipe qui est forte individuellement et collectivement. Les Croates ne sont pas vice-champions du monde pour rien. Nous devrons être solides derrière, ne pas encaisser et essayer d’être efficaces devant."

Actuelle troisième du groupe F, la Belgique jouera donc sa qualification jeudi et Eden Hazard croit dur comme fer en les chances belges. "Je me dis encore que nous pouvons aller loin dans ce tournoi. Je ne me dis pas que tout sera fini dans deux jours et je veux aller le plus loin possible. Tout le monde a envie de gagner ce dernier match et la bonne humeur reviendra avec une victoire", a conclu Hazard.

Revivez la conférence de presse en vidéo :